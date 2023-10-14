Украина одержала важную спортивную победу

Сборная Украины по футболу одолела в Праге Северную Македонию, обыграв ее со счетом 2:0. Об этом сообщают "Комментарии". В рамках очередной матча отборочного турнира к чемпионату Евро 2024 сборная Украины завоевала важные три очка в копилку.

Украина победила Северную Македонию

Счет открыл Георгий Судаков, которому помог рикошет после дальнего удара, передает "Суспільне спорт". Лучшую возможность во втором тайме не реализовал Мудрик: вингер "Челси" выходил один на один с вратарем после передачи Артема Довбыка, но заработал в моменте лишь угловой удар. Уже в следующем розыгрыше мяча Николай Матвиенко остро пробивал после подачи Александра Зинченко — попал в перекладину.

Украина доигрывала встречу, преимущественно полагаясь на контратаки. Точку в матче поставил Александр Караваев на шестой компенсированной минуте. Защитник "Динамо" заметил выход Димитриевски из ворот и пробил с дальней дистанции в пустые ворота — 2:0.

Украинцы опережают Италию на три очка и будут готовиться к своему предпоследнему матчу в квалификации — на выезде против Мальты во вторник, 17 октября. Северная Македония осталась четвертой в таблице. До конца отборочного цикла команде остается сыграть с Англией и Италией.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдёт в Германии. Он станет 17 розыгрышем чемпионата Европы по футболу, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Отборочный турнир проходит следующим образом: 7 групп по 5 стран и 3 группы по 6 стран. В отборочном турнире приняли участие 53 страны.

В финальном турнире примут участие 24 сборные, из них автоматически квалифицировалась на правах хозяев Германия. Оставшиеся 23 путёвки будут разыграны через отборочный турнир, 20 из которых напрямую, как команды, победившие или занявшие второе место в отборочной группе, ещё 3 — через стыковые матчи. Места в стыковых матчах будут предоставлены двум лучшим командам Лиги наций 2022/2023, которые не получили путёвку в финальный турнир через отборочный турнир напрямую.

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