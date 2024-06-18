Участники Олимпийских игр рискуют умереть. Шокирующие результаты исследований

Спортсмены рискуют жизнью во время соревнований на Олимпийских играх этим летом из-за экстремальной жары, вызванной глобальным потеплением. Об этом говорится в отчете Британской ассоциации устойчивого спорта под названием "Огненные кольца", передает The Telegraph.

Олимпиада

В отчете отмечается, что участники могут получить тепловой удар, который может иметь длительные последствия для многих органов и даже привести к летальному исходу. Это уже второй отчет этого месяца, прогнозирующий катастрофические последствия для спорта, если глобальное потепление не будет сдержано. В предварительном отчете говорилось, что стадион "Кингсхолм" в Глостере может быть затоплен из-за повышения средней температуры в мире на два градуса по Цельсию.

Авторы отчета предупреждают, что было бы ошибкой игнорировать угрозу экстремальной жары во время Олимпиады 2024 года в Париже. Олимпийские игры будут проходить в разгар лета, что делает угрозу разрушительной жары очень реальной.

Этот прогноз поддерживают нынешние, бывшие и будущие олимпийцы, в том числе медалисты предыдущих Игр и чемпионы мира по разным видам спорта. Шотландский регбист Джейми Фарндейл отметил, что спортсмены испытывают себя на грани возможностей и не будут останавливаться из-за опасных условий, что создает риск летального исхода.

Марафонская пловчина Эмбер Киган напомнила о смерти американки Фреш Криппен в 2010 году во время заплыва на открытой воде в ОАЭ, подчеркнув, что жара представляет серьезную угрозу. Двухкратная олимпийская чемпионка по парусному спорту Ханна Миллз отметила, что у спортсменов во время тренировок в экстремальную жару температура тела может подниматься до 39,5°C, что составляет значительный риск для здоровья.

В отчете представлены пять рекомендаций для организаторов Олимпиады, среди них разумное планирование тренировок во избежание экстремальной жары; обеспечение безопасности спортсменов и болельщиков через лучшие планы регидратации и охлаждения; предоставление спортсменам возможности высказываться об изменении климата; усиление сотрудничества между спортивными органами и спортсменами для повышения осведомленности о климатических проблемах; переоценка спонсорства ископаемых видов топлива в спорте.

Также отмечается, что через несколько лет проведение Олимпийских игр может стать невозможным из-за растущей жары.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что за вход на Олимпиаду придется платить.



