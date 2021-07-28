Тренер прямо на Олимпиаде дал две пощечины спортсменке из Германии: зачем (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Чрезвычайная и странная ситуация случилась во время Олимпийских игр в Токио. Прямо перед соревнованиями по дзюдо немецкий тренер дал пощечины своей подопечной — титулованной спортсменке Мартины Трайдос. Соответствующее видео в Instagram опубликовала сама немка, объяснив поступок своего тренера.
Мартина Трайдос (фото из открытых источников)
Неожиданный и странный поступок тренера удивил других спортсменов, зрителей и судей. Перед выходом на поединок 1/16 финала тренер Мартины Трайдос сначала схватил ее за кимоно и сильно встряхнул, как дерево, а потом еще и два раза ударил по лицу. Известно, что этот шокирующий момент с соревнований увидели все зрители, которые следили за прямой трансляцией.
Но это не помогло 32-летней немецкой дзюдоистке победить в поединке. К сожалению она проиграла соревнование, поэтому, ее путь к победе на Олимпиаде закончился.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что NASA показало, как Токио выглядит из космоса во время Олимпиады. Астронавт Шейн Кимбро, который находится на борту Международной космической станции, сделал интересное фото Токио во время проведения Олимпийских игр-2020.
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