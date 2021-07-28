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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Тренер прямо на Олимпиаде дал две пощечины спортсменке из Германии: зачем (ВИДЕО)
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Тренер прямо на Олимпиаде дал две пощечины спортсменке из Германии: зачем (ВИДЕО)

Таким образом, тренер пытался настроить на победу, но ей это не помогло.

сегодня, 16:55
Автор:

Лиля Воробьева

Чрезвычайная и странная ситуация случилась во время Олимпийских игр в Токио. Прямо перед соревнованиями по дзюдо немецкий тренер дал пощечины своей подопечной — титулованной спортсменке Мартины Трайдос. Соответствующее видео в Instagram опубликовала сама немка, объяснив поступок своего тренера.

Тренер прямо на Олимпиаде дал две пощечины спортсменке из Германии: зачем (ВИДЕО)

Мартина Трайдос (фото из открытых источников)

Неожиданный и странный поступок тренера удивил других спортсменов, зрителей и судей. Перед выходом на поединок 1/16 финала тренер Мартины Трайдос сначала схватил ее за кимоно и сильно встряхнул, как дерево, а потом еще и два раза ударил по лицу. Известно, что этот шокирующий момент с соревнований увидели все зрители,  которые следили за прямой трансляцией.

Но это не помогло 32-летней немецкой дзюдоистке победить в поединке. К сожалению она проиграла соревнование, поэтому, ее путь к победе на Олимпиаде закончился.

"У нас есть такой ритуал перед соревнованиями, но, видимо, он был недостаточно Я бы хотела, чтобы был совсем другой повод для заголовков. Тренер меня мотивирует и делает то, что я хочу перед соревнованиями", — пояснила  спортсменка инцидент, случившийся на соревнованиях.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что NASA показало, как Токио выглядит из космоса во время Олимпиады. Астронавт Шейн Кимбро, который находится на борту Международной космической станции, сделал интересное фото Токио во время проведения Олимпийских игр-2020.


23 июля в японской столице начались летние Олимпийские игры-2020. Они имеют такое название из-за того, что в прошлом году их не удалось провести из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Всего будет разыграно 339 медалей в 33 различных спортивных дисциплинах.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CR1VL4nqyy6/
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