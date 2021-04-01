Трехкратный чемпион мира попался на ввозе в страну кокаина на 150 млн долларов

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Ольга Чародий
Трехкратный чемпион мира и двукратный вице-чемпион
Олимпийских игр по гребле на каноэ Натан Баггали и его младший брат Дрю
признаны Высшим судом Брисбана виновными в попытке ввоза в Австралию более 600 кг кокаина на сумму в 150 млн
долларов, сообщает espn.com.
Натан Баггали (фото из открытых источников)
Двое мужчин, 45-летний Натан и 39-летний Дрю были арестованы
три
гола назад после полицейской погони на море, в которой также участвовали
военно-морской флот и авиация. Чтобы встретиться с иностранным судном,
перевозившим наркотики, знаменитый спортсмен купил лодку и вместе с братом
совершил на ней 11-часовое путешествие. Когда их засекли, злоумышленники начали
спешно сбрасывать мешки с кокаином за борт, но все их действия были
зафиксированы на видео.
Наказание обоим будет вынесено на следующем заседании, дату
которого объявят позже.
Отметим, что спортсмен не вы первый попадает в скандал. В 2007-м
году сотрудники полиции нашли у него в машине 762 таблетки экстази, а спустя
несколько месяцев спортсмена обвинили в краже байдарки в одном из спортивных
клубов Байрон-Бей, приговорив к шести месяцам условного лишения свободы и штрафу.
В ноябре того же года в результате проведенного полицией
рейда Баггали и его брат Дрю были арестованы: у них обнаружили 28 тысяч
таблеток экстази и килограмм порошка MDMA, использующегося для производства
этого наркотиков.
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