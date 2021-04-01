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Трехкратный чемпион мира попался на ввозе в страну кокаина на 150 млн долларов

Спортсмен не вы первый попадает в скандал

сегодня, 21:46
Автор:

Ольга Чародий

Трехкратный чемпион мира и двукратный вице-чемпион Олимпийских игр по гребле на каноэ Натан Баггали и его младший брат Дрю признаны Высшим судом Брисбана виновными в попытке ввоза в Австралию  более 600 кг кокаина на сумму в 150 млн долларов, сообщает espn.com.

Трехкратный чемпион мира попался на ввозе в страну кокаина на 150 млн долларов

Натан Баггали (фото из открытых источников)

Двое мужчин, 45-летний Натан и 39-летний Дрю были арестованы  три  гола назад после полицейской погони на море, в которой также участвовали военно-морской флот и авиация. Чтобы встретиться с иностранным судном, перевозившим наркотики, знаменитый спортсмен купил лодку и вместе с братом совершил на ней 11-часовое путешествие. Когда их засекли, злоумышленники начали спешно сбрасывать мешки с кокаином за борт, но все их действия были зафиксированы на видео.

Наказание обоим будет вынесено на следующем заседании, дату которого объявят позже.

Отметим, что спортсмен не вы первый попадает в скандал. В 2007-м году сотрудники полиции нашли у него в машине 762 таблетки экстази, а спустя несколько месяцев спортсмена обвинили в краже байдарки в одном из спортивных клубов Байрон-Бей, приговорив к шести месяцам условного лишения свободы и штрафу.

В ноябре того же года в результате проведенного полицией рейда Баггали и его брат Дрю были арестованы: у них обнаружили 28 тысяч таблеток экстази и килограмм порошка MDMA, использующегося для производства этого наркотиков.

Напомним, правоохранители Бельгии провели одну из самых масштабных в истории королевства операций по борьбе с наркотрафиком. В результате операции было изъято  более 17 тонн кокаина и арестовано почти полсотни представителей наркобизнеса. По его словам, "целью операции стала ликвидация разветвленной международной преступной сети под названием Sky ECC, специализировавшейся на контрабанде наркотиков". Также сообщается, что проведенная операция позволила полностью ликвидировать преступную организацию.



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