Паралимпиада 2020: на десятый день украинцы получили десять медалей

Украинская сборная продолжает показывать нереальные результаты на летних Паралимпийских играх в Токио. Украинцы выступают на Паралимпиаде уже 10-й день и устанавливают все новые и новые рекорды. Об этом сообщается на странице Министерства молодежи и спорта в Facebook.

На счету сборной Украины уже 94 медали, фото из Facebook

На счету сборной Украины уже 94 медали! 3 сентября украинцы завоевали 4 золотые, 5 серебряных и 1 бронзовую медали. Спортсмены соревновались в таких видах спорта, как плавание, гребля, стрельба, легкая атлетика, велоспорт, тхэквондо.

Настоящим рекордсменом стал пловец Максим Крипак, он получил 5 золотых медалей! На его счету также 1 серебряная и 1 бронзовая медали. На десятый день соревнований Максим получил "золото" в комплексном плавании на дистанцию ​​в 200 метров в классе S10.

Еще одно "золото" получил Денис Остапченко в плавании вольным стилем на дистанцию ​​200 метров в классе S3. Денис уже имеет полный комплект наград.

Золотую медаль получил гребец Сергей Емельянов, что соревновался на байдарке-одиночке в классе KL3. Денис быстрее всех преодолел 200 метров. Спортсмен опередил россиянина Леонида Круглова на 0.1 секунды и стал лучше.

Легкоатлетка Зоя Евсей в классе F51 дальше метнула булаву и заняла первое место. Зоя не только получила золотую награду, но и установила паралимпийский рекорд. Девушка метнула булаву на 25,12 метра. На ее счету уже есть бронзовая медаль по метанию диска.

Серебряные медали получили: пловец Андрей Трусов, гребец Николай Синюк, легкоатлеты Людмила Данилина и Николай Жабняк, велогонщик Егор Дементьев.

Украинец Трусов финишировал вторым на дистанции 50 метров, которую он преодолел в стиле баттерфляй. Андрей боролся в классе S7 и это его шестая медаль на Играх-2020. Трусов уже имеет 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.

Серебряную медаль получил Николай Синюк, преодолевший 200 метров в классе KL2. Украинец финишировал на 1 секунду позже австралийца Кертиса Макграта.

Легкоатлетка Людмила Данилина в забеге на 1500 метров в классе Т20 финишировала второй и получила серебряную награду. Николай Жабняк соревновался в метании диска в классе F37. Украинец завоевал "серебро".

"Серебро" получил и велогонщик Егор Дементьев, что соревновался в шоссейной велогонке в классе С4-5. На его счету уже есть серебряная и бронзовая награды.

"Бронзу" в третий день сентября получил пловец Денис Дубров. Спортсмен преодолел 100 метров баттерфляем в классе S8. Денис имеет одну золотую и две серебряные награды.

Как сообщал портал "Комментарии", утро девятого дня соревнований стало по-настоящему "золотым" для украинцев.





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