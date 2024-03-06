Теннисная карьера Марты Костюк: спортсменка рассказала о поддержке родителей

В мире большого спорта, где триумфы оцениваются не только наградами, но и неустанными усилиями и поддержкой, особое место занимает история Марты Костюк из Украины. Во время недавно теннисного турнира WTA 500 она подчеркнула, что ее успех — это не только ежедневные тренировки, но и поддержка ее семьи.

Несокрушимая поддержка на пути к звездам: история Марты Костюк и ее семьи

Родители Марты, особенно ее мама, много лет была не просто матерью, но и тренером, прошли вместе с ней через многочисленные испытания и переезды. Отдав свои "золотые годы", они не только сопровождали Марту по всему миру, но и отказались от собственного комфорта ради ее будущего. Это привело к тому, что мама Марты почти полтора года жила во Франции, стремясь быть рядом с дочерью, несмотря на трудности адаптации к новому обществу.

Марта не скрывает беспокойства за безопасность своих близких, в то же время выражая благодарность за все, что они сделали для нее.

“Сейчас мои родители не находятся в безопасности, потому что никто в Украине не находится в безопасности. Это невозможно проконтролировать. Конечно, можно какие-то шаги предпринять, но никто не застрахован ни от чего. Эта прошедшая неделя была особенно сложной из-за событий в Одессе, атаки дрона в гражданское здание”, — сказала спортсменка.

Преданность Марты своим родителям, особенно на фоне ее спортивных достижений, оказалась в ее словах на церемонии награждения, где она посвятила свой успех именно им. Это стало не просто признанием их вклада, но и напоминанием о том, что за каждой победой стоит не только индивидуальная работа спортсмена, но и неизмеримая поддержка семьи.

Напомним, что на прошлой неделе Марта Костюк впервые дошла до финала на турнире WTA 500, но в решающем матче уступила британке Кэти Бултер. На церемонии награждения украинка посвятила свою награду финалистке родителям.

Ранее "Комментарии" писали, что сразу три украинских теннисистки Марта Костюк, Даяна Ястремская и Элина Свитолина вышли в 1/8 Australian Open. Тем самым они установили историческое достижение и впервые в истории украинского тенниса сразу втроем попали на эту стадию в турнирах "Большого шлема", передают "Комментарии".