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Суровая правда о жизни после Олимпиады: от эйфории до депрессии

Олимпийская чемпионка Мириам Глез возвращается к реальности: жизнь после Игр

сегодня, 21:00
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Черновалова Кристина

Вернувшись домой после триумфа на Олимпийских Играх, синхронная пловчина Мириам Глез столкнулась с невидимым врагом – психологическим спадом, известным как постолимпийский синдром. Внезапное прекращение интенсивных тренировок и исчезновение ежедневной адреналиновой поддержки бросило ее в водоворот реальности, где громкие овации изменились в глухую тишину одиночества.

Суровая правда о жизни после Олимпиады: от эйфории до депрессии

Как после Олимпийских игр спортсменов охватывает депрессию

Мириам Глез, получившая золото в синхронном плавании, пытается адаптироваться к повседневной жизни после эйфории Олимпийских Игр. В отличие от адреналина, который подкармливал ее во время соревнований, возвращение к обычной жизни оказалось неожиданно трудным.

"Это было резкое возвращение в реальность. Приходилось заново привыкать к нормальной жизни", — рассказала она журналистам BBC.

Спортсменов часто пугает это изменение, ведь адреналин и дофамин, которые насыщают организм во время изнурительных тренировок, резко уменьшаются, оставляя ощущение пустоты.

Психологи подтверждают, что такой спад типичен для многих атлетов после завершения крупных спортивных событий. Они отмечают важность психологической подготовки к возвращению к обычному ритму жизни, чтобы уменьшить стресс и депрессивные настроения, которые могут сопровождать этот переход.

Мириам чувствовала себя особенно уязвимой из-за отсутствия поддержки. Ее семья, приехавшая из Франции в Сиднее поддержать ее на Играх, вернулась домой раньше, а тренеры ушли в отпуск, оставив саму спортсменку.

"Я осталась без поддержки", – вспоминает спортсменка.

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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/crlrkpk0ywro
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