Стало известно, кто из украинских биатлонисток сможет подменить сборницу во время Олимпиады-2022

Как стало известно, украинская биатлонистка Анастасия Меркушина вылетит на Олимпийские игры-2022 в Пекин 5 февраля. Как сообщает suspilne.media, пока неизвестно, будет ли она соревноваться или нет. Дело в том, что Анастасию вызвали как возможную замену Елены Белосюк, сдавшей положительный тест на коронавирус.

Анастасия Меркушина - фото Dmytro Yevenko

Комитет Олимпиады заявил, что к нему обратился тренерский совет Федерации биатлона Украины с просьбой добавить Анастасию Меркушину в состав олимпийской сборной. Но, несмотря на это, она все равно имеет статус "резервной".

Национальный Олимпийский комитет разрешил. Так что лидер сборной сможет отправиться в Пекин 5 февраля: после двух негативных ПЦР-тестов с разницей в 24 часа. Тем не менее, окончательное решение о том, будет ли Меркушина участвовать в олимпийских гонках, будет принимать тренерский совет. Все будет зависеть от здоровья Белосюка.

Также НОК добавил, что капитан команды изолирован. Она проходит ежедневное тестирование и имеет постоянную поддержку врача команды.

Какова ситуация с коронавирусом в сборной Украины по биатлону

Елена Белосюк стала первой спортсменкой сборной Украины, сдавшей положительный тест на Олимпийских играх. Также, на самоизоляции из-за положительного теста находится главный тренер мужской сборной по биатлону Юрай Санитра. Также коронавирс обнаружили у сервисмена команды, а затем – у физиотерапевта. А ложноположительный тест сдал помощник Санитры Игорь Ященко.

Итак, 5 февраля на Олимпиаде пройдет первая биатлонная гонка – смешанная эстафета. А уже через два дня состоится первый личный старт женской индивидуальной гонки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" проинформировал о том, что на Олимпиаде в Пекине украинская спортсменка заразилась коронавирусом.

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