Спортсменку на 4 года отстранили от соревнований: она обвиняет буррито

Американской бегунье Шелби Гулиган на 4 года запретили заниматься легкой атлетикой. Все потому, что ее тест на запрещенные вещества показал положительный результат. Однако, сама спортсменка не согласна с решением.

Шелби Гулиган (фото из открытых источников)

Как рассказала она на своей странице в Фейсбуке, Шелби Гулиган получила письмо от независимой организации по борьбе с допингом Athletics Integrity Unit. В нем говорилось об отстранении бегунки от соревнований. По словам спортсменки, ей пришлось около 10 раз перечитать письмо и воспользоваться Google, чтобы понять, что произошло. В ее анализах обнаружили анаболический стероид нандролон (используется для увеличения мышечной массы), о котором, как утверждает Гулиган, она никогда не слышала.

Бегунья составила список продуктов, которые она принимала за неделю до того, как 15 декабря сдала анализы для теста. Она пришла к выводу, что наиболее вероятным источником нандролона стало буррито, которое она купила в мексиканском фургончике возле дома и съела до теста. По словам Гулиган, некоторые виды свиней производят нандролон в больших количествах естественным путем, а ВАДА известно, что после употребления их мяса тест может показать положительный результат.

Бегунья утверждает, что никогда не употребляла запрещенных веществ и сделала все возможное, чтобы доказать свою невиновность. Она прошла тест на детекторе лжи, а один из лучших токсикологов мира исследовал образец ее волос.

"ВАДА согласилось, что тест не показал в моем организме накопления вещества. Так должно быть, если бы я принимала его регулярно. Но ничто не изменило первоначального решения лаборатории по дисквалификации", — отметила Гулиган.

Спортсменка чувствует себя опустошенной, ведь всегда было отдано легкой атлетике и мечтала оказаться на вершине олимпийского подиума. Сейчас она не уверена, что когда-нибудь ее мечта осуществится. Борьбу за признание своей невиновности бегунья собирается продолжить. Если решение антидопинговой комиссии останется в силе, ей придется пропустить Олимпийские игры в Токио в 2021 году и в Париже в 2024 году.

Как сообщали ранее спорт должен быть неотъемлемой частью жизни каждого человека, потому что приносит огромную пользу для организма.

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