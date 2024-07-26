Snoop Dogg зажигает Олимпийский огонь под свои хиты

За считанные часы до официального открытия летних Олимпийских игр в Париже, американский рэпер и кинопродюсер Snoop Dogg стал неожиданным участником эстафеты олимпийского огня. Видео, на котором легендарный музыкант передает факел у знаменитого стадиона "Стад де Франс", взорвало социальные сети.

Неожиданный гость на Олимпиаде: Snoop Dogg пронес факел

Snoop Dogg, известный своим неповторимым стилем, не изменил себе и на этот раз. Он появился на эстафете в эксклюзивных золотых кроссовках, созданных специально для Олимпиады в Париже. Под ритмы своих хитов рэпер исполнил несколько фирменных танцевальных движений, вызвав восторг у зрителей и участников мероприятия.

Участие Snoop Dogg в эстафете стало одним из самых ярких и неожиданных моментов в преддверии Олимпиады. Французские власти доверили музыканту пронести факел на одном из последних этапов его пути, подчеркнув тем самым открытость и разнообразие Игр в Париже.

Видео с участием Snoop Dogg мгновенно разлетелось по интернету, собрав миллионы просмотров и комментариев. Поклонники рэпера выразили свое восхищение его стилем и энергией, а также отметили, что его участие в эстафете стало настоящим украшением предстоящих Игр.

Ранее “Комментарии” писали, что за несколько часов до торжественного открытия Олимпийских игр 2024 года Франция столкнулась с масштабным транспортным кризисом. Серия умышленных поджогов на железнодорожных путях привела к остановке движения поездов по всей стране. Тысячи пассажиров оказались заблокированы на вокзалах, а планы многих спортсменов и болельщиков оказались под угрозой срыва. Об этом сообщили в Financial Times.