Скандал на Олимпиаде: спортсменка скупалась в Сене после чего была госпитализирована

Организаторы Олимпийских игр в Париже решили провести часть водных соревнований на реке Сена, которая около 100 лет не была пригодной для использования человеком. Для этого Франция потратила около 1,5 млрд евро на улучшение качества воды. Однако бельгийская триатлонистка Клэр Мишель после олимпийских соревнований на реке Сена оказалась в больнице с заражениям бактерией Escherichia coli.



Триатлонистка из Бельгии Клэр Мишель. Фото из открытых источников

Организаторы Олимпиады несколько раз переносили водные соревнования, поскольку показатели бактерии E. Coli превышали допустимые нормы. Несмотря на это и другие меры безопасности триатлонистка Клер Мишель, после индивидуальных соревнований на которых она финишировала 38-й, попала в больницу.

Бельгийский ресурс De Standaard сообщил, что спортсменка уже четыре дня находится под наблюдением врачей и не может принять участие в смешанной эстафете. По этой причине сборная Бельгии вынуждена была прекратить борьбу за медали. Другая бельгийская атлетка Джолиен Вермейлен рассказала, что она "видела и чувствовала вещи, о которых хотела бы не думать" во время заплыва по Сене.

Причиной загрязнения реки стала историческая инфраструктура города. Дождь затапливает канализационную систему Парижа, что приводит к прямому выбросу неочищенных сточных вод, содержащих бактерии из фекалий.

Бельгийской федерации триатлона выступила с заявлением, указавшим на надежду, что следующие организаторы Олимпийских игр учтут опыт Парижа.

"Под этим мы подразумеваем гарантию тренировочных дней, дней соревнований и формат соревнований, которые необходимо уточнить заранее и убедиться, что нет неопределенности для спортсменов, команд и болельщиков", — заявили в Бельгийской федерации триатлона.

Приблизительно за месяц до начала Олимпийских игр тесты показали, что кишечная палочка, которая связана с фекалиями и может вызвать диарею, инфекции мочевыводящих путей, сепсис и пневмонию, была в 10 раз выше приемлемых уровней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иман Хелиф, которую некоторые считают трансгендерным боксером, бьющим женщин на Олимпийских играх, отреагировала на критику и объяснила, действительно ли она женщина.

Также "Комментарии" писали, что во время теннисного поединка Элины Светолиной на стадионе в Париже появился украинский баннер с четырьмя разъярившими россиян словами.