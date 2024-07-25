Скандал на Олимпиаде: спортсмен изнасиловал 12-летнюю, а теперь участвует в соревнованиях

29-летний нидерландский спортсмен Стивен ван де Вельде вызвал скандал своим присутствием на Олимпиаде – он был ранее судим за тройное изнасилование 12-летней девушки. Однако вместо четырех лет отсидел год и теперь будет участвовать на Олимпийских играх в Париже.



Стивен ван де Вельде. Фото из открытых источников

Стивен ван де Вельде в 2014 году познакомился в Facebook с 12-летней девушкой из Великобритании. Впоследствии он приехал к ней домой, где трижды совершил изнасилование несовершеннолетней. Тогда 19-летний парень знал возраст девушки и представился на два года младше.

В 2016 году Стивен ван де Вельде был приговорен к 4 годам лишения свободы в Великобритании, а судья заявил, что парень разрушил свою мечту выступить на Олимпиаде. Однако благодаря договору между странами Стивен был отправлен в Нидерланды, где ему изменили приговор в соответствии с нидерландским законодательством.

После года пребывания в статусе заключенного Стивен ван де Вельде вышел из тюрьмы и заявил, что это была самая большая ошибка в его жизни. После комментариев Стивена Нидерландская волейбольная ассоциация позволила ему продолжить карьеру пляжного волейболиста.

Включение Стивена ван де Вельде в Нидерландскую сборную вызвало споры как в Нидерландах, так и среди других участников Олимпийских игр. Нидерландский национальный комитет принял дополнительные меры, в частности, он не будет жить в Олимпийской деревне, а также ему запретили участвовать в конференциях после своих матчей и давать интервью во время Олимпийских игр.

Несмотря на то, что многие выступили против участия Стивена ван де Вельде на Олимпиаде, также были те, кто его поддержал. Британская спортсменка Пола Рэдклифф решила пожелать ему удачи и сказала, что нидерландский спортсмен не должен быть наказан дважды за свои прошлые поступки.

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