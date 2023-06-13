Шокирующая причина смерти чемпионки: теперь ждут много извинений

Легкоатлетка Тори Бови. Фото из открытых источников

Стала известна причина смерти 32-летней олимпийской чемпионки Тори Бови. Спортсменка скончалась у себя дома во время родов. Агент Бови надеется на извинения от людей, которые распространяли ложные сообщения о смерти спортсменки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky Sports.

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В начале мая стало известно о смерти Тори Бови. Легкоатлетку нашли мертвой в своем доме во Флориде. Сразу поднялась волна предположений о причинах внезапной смерти. Многие критики подозревали, что спортсменка совершила самоубийство.

Теперь в СМИ попали детали вскрытия спортсменки. Оказалось, что Тори Бови была на восьмом месяце беременности и роды начались преждевременно и с осложнениями. Врачи считают, что причиной смерти, вероятно, стала дыхательная недостаточность или эклампсия.

"К сожалению, так много людей, в том числе СМИ, предположили, что она сделала что-то с собой, и это очень больно. Надеюсь, теперь, когда мы знаем правду, будет много извинений", – прокомментировала ситуацию агент Бови Кимберли Холланд.

Погибшая спортсменка могла похвастаться большими успехами. Во время Олимпийских игр в Рио в 2016 году она выиграла три медали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после авиакатастрофы четверо детей выжили в амазонских джунглях. Самому старшему ребенку 13 лет, а самому младшему — 11 месяцев. Дети провели 40 дней в лесах Амазонки, пока их не нашли спасатели.

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