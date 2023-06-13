Шокирующая причина смерти чемпионки: теперь ждут много извинений

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Slava Kot
Легкоатлетка Тори Бови. Фото из открытых источников
Стала известна причина смерти 32-летней олимпийской чемпионки Тори Бови. Спортсменка скончалась у себя дома во время родов. Агент Бови надеется на извинения от людей, которые распространяли ложные сообщения о смерти спортсменки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky Sports.
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В начале мая стало известно о смерти Тори Бови. Легкоатлетку нашли мертвой в своем доме во Флориде. Сразу поднялась волна предположений о причинах внезапной смерти. Многие критики подозревали, что спортсменка совершила самоубийство.
Теперь в СМИ попали детали вскрытия спортсменки. Оказалось, что Тори Бови была на восьмом месяце беременности и роды начались преждевременно и с осложнениями. Врачи считают, что причиной смерти, вероятно, стала дыхательная недостаточность или эклампсия.
Погибшая спортсменка могла похвастаться большими успехами. Во время Олимпийских игр в Рио в 2016 году она выиграла три медали.
Также "Комментарии" писал русский турист, плававший в Черном море и ставший жертвой акулы. Соответствующее видео попало в сеть.
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