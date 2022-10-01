Шокирующая позиция МОК: россияне снова смогут участвовать в спортивных соревнованиях

Российские спортсмены, не поддерживающие войну своей страны в Украине, могут быть допущены на международные соревнования, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах 30 сентября в интервью итальянской газете Corriere della Sera.



Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Фото с открытых источников

Большинство международных федераций придерживались рекомендаций МОК, который в феврале после военного вторжения в Украину запретил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Поэтому россияне не участвуют в олимпийской квалификации. Как следствие, они могут не присутствовать на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Теперь же Томас Бах хочет допустить россиян к соревнованиям.

"Речь идет о спортсменах с российским паспортом, которые не поддерживают войну, когда участвуют в соревнованиях", — сказал Бах итальянской газете, добавив: "мы должны думать о будущем".

Президент МОК добавил, что это не обязательно должно быть возобновление тесного сотрудничества с воюющей Россией, но с другой стороны, сами российские спортсмены не начинали войну.

Напомним, что некоторые федерации, такие как теннис и велоспорт, позволили россиянам участвовать в международных соревнованиях как нейтральные спортсмены, несмотря на войну в Украине. Они запретили использование символов, таких как флаг и гимн.

Некоторые российские спортсмены публично поддержали войну в марте и, как следствие, получили дисквалификацию соответствующих международных федераций. Золотой медалист Олимпийских игр, пловец Евгений Рылов явился на военном митинге с участием Владимира Путина в Москве. Гимнаст Иван Куляк носил на международном соревновании символ Z в своем костюме.

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