"Шахтер" - "Интер": видеообзор матча

Во вторник, 27 октября, донецкий "Шахтер" сыграл вничью с миланским "Интером" — 0:0.

После завершения второго матча группы В между "Боруссией" и "Реалом" (2:2) стало известно, что украинский клуб остался лидером квартета с четырьмя очками. У "Интера" и "Боруссии" по два набранных балла, у "Реала" — одно очко.

Украинский клуб, который в очередной раз считался аутсайдером противостояния, сумел навязать итальянцам свою борьбу. Хотя по ходу первого тайма у гостей было очень много возможностей, чтобы забить. Дважды "горняков" спас каркас ворота. Сначала перекладина приняла на себя удар Бареллы с лета, а потом Трубин кончиками пальцев перевел мяч в каркас, не дав Лукаку отличиться со штрафного.

Во втором тайме "Интер" так и не смог создать ни одного реального момента. Были у подопечных Антонио Конте претензии к эпизоду за 15 минут до конца, когда в борьбе с Лукаку, казалось, Бондарь придержал соперника в собственной штрафной. Однако арбитр пенальти не назначил.





Как ранее сообщали "Комментарии", "Шахтер" победил на выезде мадридский "Реал".





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