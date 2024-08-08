Самые сексуальные спортсменки на Олимпийских играх в Париже

Выступления самых лучших спортсменов и спортсменок в расцвете сил вызывает большой ажиотаж среди зрителей Олимпийских игр 2024 года. Они показывают свой невероятный талант и красоту. Портал "Комментарии" подготовил подборку самых сексуальных спортсменок Олимпийских игр в Париже.



Самые сексуальные спортсменки на Олимпийских играх. Фото из открытых источников

Алика Шмидт





Легкоатлетка из Германии имеет огромное количество поклонников в социальных сетях. Делясь опытом из своей жизни в мире легкой атлетики, а также сотрудничая с модными брендами и выступая на ярких событиях, Шмидт получила более 5 миллионов подписчиков в Instagram и 2 миллиона в TikTok.

Габриэль Томас





Американская спортсменка, которая на Олимпийских играх в Париже представляла США на дистанциях 100 и 200 метров. 27-летняя бегунья на Олимпийских играх в Токио была частью команды, выигравшей серебро в эстафете 4х100 метров.

Луана Алонсо





Пловчиха из Парагвая привлекла внимание зрителей на Олимпиаде. Однако еще большую популярность она получила, когда завершила свои выступления. 20-летняя Луана Алонсо не смогла пробиться в полуфинал Олимпийских игр и завершила карьеру. Однако дальше пловчиха попала в новый скандал, из-за которого Алонсо выгнали из Олимпийской деревни, указав на ненадлежащее поведение атлетки.

Алиша Ньюмен





Канадская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках с шестом. Участвовала в Олимпийских играх 2016, 2020 и 2024 годов. Ньюмен была чемпионкой Игр Содружества 2018 года в прыжках с шестом среди женщин, где она установила новый рекорд Игр — 4,75 метра.

Марина Бех-Романчук





Украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в длину и тройном прыжке, призер мировых и континентальных первенств, участница Олимпийских игр 2016, 2020 и 2024, чемпионка Европы, многократная чемпионка Украины.

Лике Клавер





Нидерландская легкоатлетка, выступающая в спринтерском беге. Она специализируется на дистанциях 200 и 400 метров. Лике Клавер выиграла золотую медаль на летних Олимпийских играх 2024 в смешанной эстафете 4х400 метров.

Зехра Гюнешь





Турецкая профессиональная волейболистка, которая всегда смотрится безупречно даже на площадке. Рост Зехры Гюнеш 197 см, что делает ее одним из самых высоких игроков команды. С момента дебюта на последних Олимпийских играх она собрала большой фан-клуб, а некоторые из ее 4 млн подписчиков регулярно призывают ее выйти за них замуж.

Аника Дельгадо





22-летняя эквадорская пловчиха родилась в США, но представляет Эквадор на международном уровне. Аника Дельгадо специализируется на заплывах на дистанции 50 метров баттерфляем и 100 метров вольным стилем. Выступала на Олимпийских играх в Токио и Париже.

Юлия Левченко





Украинская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в высоту, серебряный призер чемпионата мира, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2014. Для Юлия Левченко Олимпийские игры в Париже стали третьими, до этого легкоатлетка в Рио-2016 заняла 19-е место, а в Токио-2020 оказалась на 8-й позиции. Лучший результат в карьере – 202 см.

Шино Мацуда





В возрасте 16 лет Шино Мацуда отобралась на Олимпийские игры 2020 года после того, как удачно выступила на Всемирных играх по серфингу в 2019 году. Также она победила на первом открытом чемпионате Японии по серфингу, что сделало ее одной из лучших и ярких японских талантов.

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