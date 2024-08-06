Самую сексуальную атлетку Олимпиады выгнали из Олимпийской деревни за ненадлежащее поведение

Представительницу Парагвая по плаванию Луану Алонсо выгнали из Олимпийской деревни. 20-летнюю пловчиху попросили собрать вещи и покинуть Олимпийскую деревню, поскольку комитет ее страны признал, что она проявила "ненадлежащее поведение".



Парагвайская пловчиха Луана Алонсо. Фото из открытых источников

Луана Алонсо в первый день Олимпиады завершила свои выступления. Обладательница нескольких рекордов Парагвая по плаванию баттерфляем заняла шестое место и не смогла пройти в полуфинал турнира. После неудачного выступления 20-летняя Луана Алонсо объявила о завершении карьеры.

После завершения выступлений и карьеры парагвайская спортсменка, которую New York Post назвал одной из самых сексуальных олимпийских спортсменок, решила остаться во Франции, а свободное время использовать на развлечения. Луана Алонсо жила со своими соотечественниками в Олимпийской деревне, где спала, ела, отдыхала, а также посещала город. Она побывала на Эйфелевой башне, в Диснейленде и других локациях, о чем рассказала в своих соцсетях.

Это привлекло внимание СМИ, которые стали называть парагвайскую пловчиху "самой известной олимпийской туристкой". Такое поведение спортсменки заставило Олимпийский комитет Парагвая резко отреагировать. Луане Алонсо направили сообщение по электронной почте с призывом немедленно покинуть Олимпийский поселок. После того, как Алонсо покинула Париж и улетела в США, глава миссии Олимпийского комитета Парагвая Лариса Шерер выступила с заявлением.

"Ее присутствие создало ненадлежащую атмосферу в сборной Парагвая. Мы благодарим ее за выполнение наших указаний, потому что сразу после нашего объявления она добровольно провела еще одну ночь за пределами Олимпийской деревни", — говорится в сообщении.

Отметим, что спортсменов просили не покидать Олимпийскую деревню до 11 августа, и Алонсо этого правила не соблюдала.

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