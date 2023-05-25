Самая титулованная спортсменка Украины предала страну и бежала в оккупированный Крым

Известная в Украине пловчиха Яна Клочкова пропала из информационного пространства после начала войны. Она ни слова не высказалась о войне в своей стране, а затем закрыла собственные страницы в социальных сетях.

Яна Клочкова (фото из открытых источников)

Телеведущий Слава Демин рассказывает, что спортивная знаменитость вместе с родителями и сыном проживает на территории незаконно аннексированного Крыма. Она перешла на сторону зла, зарегистрировавшись в запрещенном в нашей стране приложении "ВКонтакте".

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Государство с агрессорскими планами поддерживает и мать спортсменки. Она постится на своих страницах георгиевскую ленту.

"Такое впечатление, что Клочкова живет в другой реальности. Хотя не будем забывать с кем в свое время она дружила. Напомню, что в 2006 году Яна была близка к украинскому президенту-беглецу Виктору Януковичу. И даже была избрана депутатом Харьковского городского совета от "Партии регионов" ", – рассказал телеведущий в программе "Слава ПРО".

К слову, украинка Яна Клочкова — пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка, самая титулованная спортсменка нашей страны в истории Олимпийских игр. У спортсменки есть 50 установленных рекордов Украины. Но в январе 2008 года знаменитость сделала заявление о выходе из большого спорта.

Клочкова родом из Симферополя. Затем она переехала в Харьков, еще позже в Киев.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у странская певица изменила Украине и выпустила песню, где поддержала оккупантов. Исполнительница из Украины Яна Соломко, родом из Полтавы, приняла решение поступить, как ее бывшая коллега из группы "Real O" Регина Тодоренко и предала свою страну. Звезда записала новую песню "ННН", которую посвятила захватчикам.