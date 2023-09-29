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РФ возвращается в большой спорт: в каких соревнованиях разрешили участвовать россиянам

Спортсменам страны-агрессора разрешили соревноваться на Паралимпийских играх

сегодня, 17:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Спортсменам Российской Федерации дали разрешение на участие в Паралимпийских играх-2024, которые состоятся в Париже. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Параолимпийских игр.

РФ возвращается в большой спорт: в каких соревнованиях разрешили участвовать россиянам

Российским спортсменам разрешили соперничать на Паралимпийских играх

Решение было принято депутатами Генассамблеи Международного комитета в Бахрейне.


Против полного приостановления членства российского НПК проголосовали 74 члена. Еще 65 высказались "за" и 13 воздержались.

Стоит отметить, Национальный паралимпийский комитет России был частично приостановлен Генеральной ассамблеей МПК из-за нарушения конституционных обязательств по членству в организации.

Отмечается, что членство приостановлено на два года. Российские спортсмены будут иметь право участвовать в соревнованиях под нейтральным статусом.                                                                                                                               

Вероятно, страна-террорист Россия и Беларуси не будут соревноваться в Олимпиаде-2024 в командных видах спорта. Впрочем, остается вероятность появления белорусских и российских атлетов в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

Читайте также на портале "Комментарии" — Международный олимпийский комитет (МОК) не будет отсылать приглашение России и Беларуси к участию в Олимпиаде, которую в следующем году должен принимать Париж. Но это еще не означает, что российским и белорусским спортсменам запретят участвовать в Олимпиаде. Дискуссии продолжаются.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне и белорусы должны принять участие в Олимпиаде: глава МОК сделал неожиданное заявление.




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Источник: https://twitter.com/Paralympics/status/1707707500785529245?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1707707500785529245%7Ctwgr%5Ebfd26a9029b748258e4d0ceac2cff806b9c25f87%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F583329-rosijskim-spo
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