Спортсменам Российской Федерации дали разрешение на участие в Паралимпийских играх-2024, которые состоятся в Париже. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Параолимпийских игр.

Российским спортсменам разрешили соперничать на Паралимпийских играх

Решение было принято депутатами Генассамблеи Международного комитета в Бахрейне.

Против полного приостановления членства российского НПК проголосовали 74 члена. Еще 65 высказались "за" и 13 воздержались.

Стоит отметить, Национальный паралимпийский комитет России был частично приостановлен Генеральной ассамблеей МПК из-за нарушения конституционных обязательств по членству в организации.

Отмечается, что членство приостановлено на два года. Российские спортсмены будут иметь право участвовать в соревнованиях под нейтральным статусом.

Вероятно, страна-террорист Россия и Беларуси не будут соревноваться в Олимпиаде-2024 в командных видах спорта. Впрочем, остается вероятность появления белорусских и российских атлетов в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

Читайте также на портале "Комментарии" — Международный олимпийский комитет (МОК) не будет отсылать приглашение России и Беларуси к участию в Олимпиаде, которую в следующем году должен принимать Париж. Но это еще не означает, что российским и белорусским спортсменам запретят участвовать в Олимпиаде. Дискуссии продолжаются.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне и белорусы должны принять участие в Олимпиаде: глава МОК сделал неожиданное заявление.



