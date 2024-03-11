Реванш в Майами: Марина Мороз против Джоан Вуд

В ночь на воскресенье, в Майами, произошло событие, собравшее поклонников смешанных единоборств со всего мира – турнир UFC 299. Среди многих выдающихся поединков, особое внимание привлекла встреча двух спортсменок: украинки Марины Мороз и шотландки Джоан Вуд.

Украинка Марина Мороз потерпела третье подряд поражение в UFC

Марина Мороз, чья спортивная карьера в UFC началась в 2015 году по выдающейся победе над Вуд, к этому моменту приняла участие в 10 поединках в престижной организации, где ее путь ознаменовался как победами, так и поражениями. Гонки снова свели украинку с Джоан Вуд в реванше.

Бой Мороз против Вуд продемонстрировал железную выносливость и мастерство обеих борчин, однако после трех напряженных раундов решением судей был признан победителем Вуд, за что два из трех рефери отдали ей предпочтение со счетами 28:29, 29:28, 29:28.

Итог этой битвы стал эмоциональным моментом для Джоан Вуд, объявившей о завершении своей карьеры в ММА в возрасте 38 лет, оставив после себя наследие несокрушимости и преданности спорту.

Следующий турнир UFC состоится в ночь на 17 марта в Лас-Вегасе. Главным событием вечера станет бой австралийца Тая Тайвусы против Марчина Тибуры из Польши.

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