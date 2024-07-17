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Рекордное количество: сколько российских спортсменов поедет на Олимпиаду в Париже

Количество российских спортсменов, которое будет выступать на Олимпийских играх в Париже, в 22 раза меньше, чем на прошлой Олимпиаде.

сегодня, 14:00
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Slava Kot

26 июля в Париже начнутся 33 олимпийских игры. Несмотря на санкции и ограничения, Россия смогла отправить на Олимпиаду 15 атлетов, которые будут выступать как нейтральные спортсмены. Это рекордно низкое количество представителей России на Олимпийских играх.

Рекордное количество: сколько российских спортсменов поедет на Олимпиаду в Париже

На Олимпиаде 2024 года будет 15 российских спортсменов. Фото из открытых источников

39 российских спортсменов получили разрешение на участие в Олимпийских играх в Париже. Однако на Олимпиаду поедет всего 15 представителей России. Среди них семь теннисистов, по три представителя по велоспорту и гребля на каноэ, а также по одному из прыжков на батуте и плавании.

24 спортсмена отказались от участия по разным причинам. Некоторые российские спортсмены, например теннисисты Андрей Рублев или Карен Хачанов, пропустят Олимпиаду из-за травм. Другие заявили, что будут участвовать в других соревнованиях, а некоторые атлеты не попадут на Олимпийские игры из-за того, что их спортивные федерации решили бойкотировать соревнования, в частности, это касается российской федерации по борьбе и дзюдо, которые могли отправить 9 и 4 спортсменов.

Таким образом Россию в качестве нейтральных атлетов на Олимпийских играх в 2024 году будут представлять 15 российских спортсменов. В 2020 году на Олимпиаде в Японии Россию представляло 329 спортсменов, в 2016 – 339, а в 2012 – 436 атлетов.

Напомним, что МОК допустил белорусских и российских спортсменов к участию в Олимпиаде в качестве нейтральных. Они должны выступать в белой или однотонной форме без знаков страны. Также при победе нейтрального спортсмена представителя РФ или РБ не будут включать гимн при награждении. Из-за санкций от Олимпийского комитета, Россия приняла решение не транслировать Олимпиаду – впервые за 40 лет.

Украина получила 143 лицензии в 20 видах спорта для участия в Олимпийских играх в Париже.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие украинские спортсмены и в каких видах спорта будут представлять Украину на Олимпийских играх.

Также "Комментарии" писали о том, что в России на разрешение их спортсменам выступать на Олимпиаде выступили с обвинениями.



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