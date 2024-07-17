Рекордное количество: сколько российских спортсменов поедет на Олимпиаду в Париже

26 июля в Париже начнутся 33 олимпийских игры. Несмотря на санкции и ограничения, Россия смогла отправить на Олимпиаду 15 атлетов, которые будут выступать как нейтральные спортсмены. Это рекордно низкое количество представителей России на Олимпийских играх.

На Олимпиаде 2024 года будет 15 российских спортсменов. Фото из открытых источников

39 российских спортсменов получили разрешение на участие в Олимпийских играх в Париже. Однако на Олимпиаду поедет всего 15 представителей России. Среди них семь теннисистов, по три представителя по велоспорту и гребля на каноэ, а также по одному из прыжков на батуте и плавании.

24 спортсмена отказались от участия по разным причинам. Некоторые российские спортсмены, например теннисисты Андрей Рублев или Карен Хачанов, пропустят Олимпиаду из-за травм. Другие заявили, что будут участвовать в других соревнованиях, а некоторые атлеты не попадут на Олимпийские игры из-за того, что их спортивные федерации решили бойкотировать соревнования, в частности, это касается российской федерации по борьбе и дзюдо, которые могли отправить 9 и 4 спортсменов.

Таким образом Россию в качестве нейтральных атлетов на Олимпийских играх в 2024 году будут представлять 15 российских спортсменов. В 2020 году на Олимпиаде в Японии Россию представляло 329 спортсменов, в 2016 – 339, а в 2012 – 436 атлетов.

Напомним, что МОК допустил белорусских и российских спортсменов к участию в Олимпиаде в качестве нейтральных. Они должны выступать в белой или однотонной форме без знаков страны. Также при победе нейтрального спортсмена представителя РФ или РБ не будут включать гимн при награждении. Из-за санкций от Олимпийского комитета, Россия приняла решение не транслировать Олимпиаду – впервые за 40 лет.

Украина получила 143 лицензии в 20 видах спорта для участия в Олимпийских играх в Париже.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие украинские спортсмены и в каких видах спорта будут представлять Украину на Олимпийских играх.

Также "Комментарии" писали о том, что в России на разрешение их спортсменам выступать на Олимпиаде выступили с обвинениями.