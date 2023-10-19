logo

BTC/USD

28473.57

ETH/USD

1554.82

LTC/USD

61.12

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Путин возмущен новыми санкциями против России
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин возмущен новыми санкциями против России

Президент РФ Владимир Путин резко негативно отреагировал на новые запреты для России.

сегодня, 14:20
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) приостановить членство России в МОК. Российский президент назвал такие действия "этнической дискриминацией".

Путин возмущен новыми санкциями против России

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин возмущен решением МОК и заявил, что международные соревнования стали привилегией не связанной со спортом.


"Запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это этническая дискриминация. Олимпийские игры сейчас привилегия, которую нужно заслужить не связанными со спортом политическими жестами", — жалуется Владимир Путин.

Напомним, что российский олимпийский комитет принял одностороннее решение и добавил в свой состав региональные спортивные организации, находящиеся под руководством Национального олимпийского комитета Украины. В частности, это касается организаций на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

В МОК назвали это нарушением и отстранили олимпийский комитет России. Это означает, что российская организация не будет функционировать как часть МОК и не будет получать денежные выплаты. Однако МОК заявили, что будут сами выбирать возможность российских нейтральных спортсменов для участия в международных соревнованиях.

Россия на олимпийском уровне постоянно попадает в скандалы, в частности, нарушала антидопинговые нормы и пренебрегала международным правом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что УЕФА внезапно изменила свое решение по делу россиян.

Также "Комментарии" писали о юниорской сборной Украины, которая шокировала англичан в футбольном матче.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru/218785
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!