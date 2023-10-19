Путин возмущен новыми санкциями против России

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) приостановить членство России в МОК. Российский президент назвал такие действия "этнической дискриминацией".
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Путин возмущен решением МОК и заявил, что международные соревнования стали привилегией не связанной со спортом.
Напомним, что российский олимпийский комитет принял одностороннее решение и добавил в свой состав региональные спортивные организации, находящиеся под руководством Национального олимпийского комитета Украины. В частности, это касается организаций на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей.
В МОК назвали это нарушением и отстранили олимпийский комитет России. Это означает, что российская организация не будет функционировать как часть МОК и не будет получать денежные выплаты. Однако МОК заявили, что будут сами выбирать возможность российских нейтральных спортсменов для участия в международных соревнованиях.
Россия на олимпийском уровне постоянно попадает в скандалы, в частности, нарушала антидопинговые нормы и пренебрегала международным правом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что УЕФА внезапно изменила свое решение по делу россиян.
Также "Комментарии" писали о юниорской сборной Украины, которая шокировала англичан в футбольном матче.
Обсуждения
Новости