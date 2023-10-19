Путин возмущен новыми санкциями против России

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) приостановить членство России в МОК. Российский президент назвал такие действия "этнической дискриминацией".



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин возмущен решением МОК и заявил, что международные соревнования стали привилегией не связанной со спортом.

"Запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это этническая дискриминация. Олимпийские игры сейчас привилегия, которую нужно заслужить не связанными со спортом политическими жестами", — жалуется Владимир Путин.

Напомним, что российский олимпийский комитет принял одностороннее решение и добавил в свой состав региональные спортивные организации, находящиеся под руководством Национального олимпийского комитета Украины. В частности, это касается организаций на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

В МОК назвали это нарушением и отстранили олимпийский комитет России. Это означает, что российская организация не будет функционировать как часть МОК и не будет получать денежные выплаты. Однако МОК заявили, что будут сами выбирать возможность российских нейтральных спортсменов для участия в международных соревнованиях.

Россия на олимпийском уровне постоянно попадает в скандалы, в частности, нарушала антидопинговые нормы и пренебрегала международным правом.



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