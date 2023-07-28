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"Правила должны измениться": Ольга Харлан записала видеообращение

Всемирно известная саблистка поблагодарила украинцев за поддержку после ее дисквалификации за нежелание пожать руку российской спортсменке

сегодня, 16:50
Автор:
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Константин Куликов
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Ольга Харлан, дисквалифицированная на чемпионате мира в Милане, за ее отказ пожать руку российской спортсменке, отметила необходимость изменений правил проведения соревнований. Об этом, как сообщают "Комментарии", она заявила в своем видеообращении к украинцам.

"Правила должны измениться": Ольга Харлан записала видеообращение

Ольга Харлан

"В адекватном мире понимают, что правила должны измениться, потому что меняется мир", — заявила спортсменка, подчеркнув еще раз свою позицию — "никаких рукопожатий".


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Кроме этого, она поблагодарила соотечественников, особенно бойцов, за их моральную поддержку.

"Когда я услышала, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать и дать мне черную карточку, конечно, это меня убило, — отмечает Ольга Харлан. — Убило настолько, что я кричала от боли. Но потом я начала оживать, потому что ваши месседжи , ваши сториз, ваша поддержка, поддержка каждого, личная поддержка от бойцов, которые нас защищают... Когда я слышу, что этот поступок мотивировал их, это невозможно передать. Я благодарю каждого из вас. Я благодарю каждого бойца, который нас защищает" .

— Мы поняли, что страна, которая терроризирует наше государство, наших людей, наши семьи, также терроризирует и спорт, — также отметила Ольга Харлан.

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