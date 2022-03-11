Новые победы украинских паралимпийцев: на каком месте наша сборная в медальном зачете

Украинская сборная завоевала новые награды в Паралимпиаде в Пекине. Спортсмены выиграли шесть медалей на седьмой соревновательный день. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.



Фото иллюстративное / Pixabay

Золото завоевали: Оксана Шишкова (класс спортсменок с нарушением зрения); Людмила Ляшенко (класс стоя для спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата); Александр Казик (класс спортсменов с нарушением зрения).

Серебро: Виталий Лукьяненко (класс спортсменов с нарушением зрения), Тарас Радь (класс сидя для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата).

Бронзу: Григорий Волчинский (класс стоя для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата). Всего национальная сборная получила 25 наград: девять золотых олимпийских медалей, 10 серебряных медалей, шесть бронзовых. В общем медальном зачете среди других стран на Паралимпиаде-2022 Украина заняла второе место.

В Китае продолжаются паралимпийские игры. 8 марта украинская сборная завоевала еще девять медалей на четвертый день Паралимпиады-2022: две золотые медали, четыре серебряные и три бронзовые. В первый день украинские спортсмены получили семь олимпийских медалей.

Как сообщал портал, недавно в Катаре на Кубке мира по спортивной гимнастике. Украинские гимнасты завоевали уже шесть медалей. Итак, Илья Ковтун смог получить "золото" во время соревнований в гимнастических упражнениях на брусьях. Также гимнаст получил серебро, выполняя свободные упражнения, а бронзу в соревнованиях на перекладине. Назар Чепурный получил "серебро", выполняя опорный прыжок. Даниэла Батрона заняла второе место в свободных упражнениях и стала третьей на брусьях.









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