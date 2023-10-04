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"Не можем выступать вместе с трансгендерами": россиянам объясняют отказ от Олимпиады

Известный российский тренер по гимнастике Ирина Винер пытается объяснить, почему России лучше не участвовать в Олимпиаде

4 октября 2023, 23:59
Автор:
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Константин Куликов
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На российском телевидении пытаются объяснить россиянам, почему России лучше не участвовать в международных соревнованиях, в частности в Олимпиаде. С подобным заявлением выступила советский и российский тренер по художественной гимнастике Ирина Винер. Об этом сообщают "Комментарии".

"Не можем выступать вместе с трансгендерами": россиянам объясняют отказ от Олимпиады

Путин вместе с Ириной Винер

Ранее, из-за вторжения в Украину, россиянам запретили выступать под государственным флагом, исполнять государственный гимн, а также участвовать в Олимпиаде и других соревнованиях спортсменам, связанным с силовыми органами РФ — армией, полицией и другими. Чтобы объяснить возможный российский отказ от участия в соревнованиях, нашлись поводы, один из них — трансгендеры.


"Мы не можем выступать вместе с трансгендерами. Зачем нам это унижение?" — заявила Ирина Винер. — "Что такое "нейтральный статус"? Это никто и звать тебя никак. У тебя нет страны, нет флага, нет гимна. У тебя есть только белая форма, — как белый флаг, который поднимают, когда сдаются. Это унижение. Зачем нам это нужно?" 

Напомним, что Ирина Винер с 1992 года была замужем за российским олигархом Алишером Усмановым, владельцем холдинга "Металлоинвест". 6 февраля 2012 года она была официально зарегистрирована как доверенное лицо кандидата в президенты Российской Федерации действующего на тот момент премьер-министра Владимира Путина. 6 февраля 2016 года была избрана в Высший совет партии "Единая Россия".

Спортивную воспитанницу Ирины Винер Алину Кабаеву называют гражданской женой Владимира Путина.

9 мая 2022 года, на фоне вторжения России в Украину, Винер попала в санкционный список Латвии — власти внесли её в список нежелательных лиц Латвии, ей запрещён въезд в страну. 19 октября 2022 она попала под санкции Украины, как член высшего совета партии "Единая Россия".

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