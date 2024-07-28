На Олимпийских играх освистали одну из стран (ВИДЕО)



















Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже сборная Израиля была встречена громким освистованием. Некоторые болельщики, собравшиеся между мостами Пон-д'Аустерлиц и Пон-де-Сюлли, дали понять, что израильская команда не может рассчитывать на доброжелательность из-за военных действий в секторе Газа.



Зрители освистали Израиль на Олимпиаде. Фото из открытых источников

Открытие 33 Олимпийских игр стало уникальным, ведь проходило не на стадионе, а на открытом воздухе – лодки с национальными сборными проплывали по Сене. Парижане и гости города, которые стояли на берегу реки, приветствовали участников, однако когда к ним приблизился корабль со спортсменами из Израиля, некоторые из них освистывали израильскую делегацию.

Свист в сторону олимпийской команды Израиля прекращался только тогда, когда объявляли следующие команды, которые следовали по Сене – сборные Италии, Исландии и Ямайки.

Это уже не в первый раз на Олимпиаде освистывают израильских спортсменов. Подобная ситуация произошла накануне открытия на матче олимпийских футбольных сборных Израиля и Мали. Во время исполнения гимна Израиля болельщики на стадионе показывали флаги Палестины и освистывали футболистов израильской команды.

Израиль столкнулся с международным осуждением из-за продолжающегося жестокого наступления на Газу после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. По данным палестинских органов здравоохранения, подконтрольных ХАМАСУ с тех пор было убито более 39 тыс. палестинцев, преимущественно женщин и детей, и почти 90 000 получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Евровидении зрители освистали израильскую певицу.

Также "Комментарии" писали о шпионском скандале перед началом Олимпиады. Французская полиция обнаружила российского агента, желавшего совершить диверсии на Олимпийских играх в Париже.