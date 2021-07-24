На Олимпиаде в спортсмена обнаружили первый случай заражения коронавирусом: что об этом известно

Коронавирус уже успел испортить первые дни соревнований на Олимпийских играх в Токио. У спортсмена из национальной сборной Нидерландов зафиксировали коронавирус после соревнований. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на авторитетное издание Reuters.

Коронавирус на Олимпийских соревнованиях (фото из открытых источников)

Стало известно, что это первый случай на соревнованиях в Японии.

Журналисты известного СМИ узнали, что в пятницу, 23 июля, в 21-летнего Финна Флорина - гребца из Нидерландов, после его участия в мужских соревнованиях, нашли в организме коронавирусную инфекцию. Известно, что гребец пришел к финишу четвертым. Поэтому, этого результата оказалось недостаточно для того, чтобы он вошел в четвертьфинал. Однако, сегодня у спортсмена был запланирован еще один заезд, где он должен еще раз попробовать пройти важную для него квалификацию.

Но по жестким карантинными правилами, действующими на соревнованиях, Фин вынужден был пойти на карантин. Его борьба за призовое место на Олимпийских играх в Токио завершена. Организаторы уже сообщили, что спортсмен все время, что находился на соревнованиях, жил сам в комнате Олимпийской деревни.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, почему Олимпиада в Токио стартовала еще до официального открытия. Олимпийские соревнования уже начались еще до официального открытия. Сразу четыре вида программы вынесены вперед и стартуют до официального запуска игр.

Все началось по софтболу — причем с игры женской команды хозяев против Австралии. Футбол — это облегченная разновидность бейсбола: правила проще, мяч мягкий. Вообще в него играют и мужчины, и женщины, но на Олимпиаде турнир только для девушек, а мужской по классическому бейсболу позже.

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