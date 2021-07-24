logo
Русский Українська

BTC/USD

34415.32

ETH/USD

2195.99

LTC/USD

127.09

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования На Олимпиаде в спортсмена обнаружили первый случай заражения коронавирусом: что об этом известно
commentss НОВОСТИ Все новости

На Олимпиаде в спортсмена обнаружили первый случай заражения коронавирусом: что об этом известно

Спортсмен из Нидерландов был вынужден пойти на карантин

сегодня, 20:27
Автор:

Лиля Воробьева

Коронавирус уже успел испортить первые дни соревнований на Олимпийских играх в Токио. У спортсмена из национальной сборной Нидерландов зафиксировали коронавирус после соревнований. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на авторитетное издание Reuters.

На Олимпиаде в спортсмена обнаружили первый случай заражения коронавирусом: что об этом известно

Коронавирус на Олимпийских соревнованиях (фото из открытых источников)

Стало известно, что это первый случай на соревнованиях в Японии.

Журналисты известного СМИ узнали, что в пятницу, 23 июля, в 21-летнего Финна Флорина - гребца из Нидерландов, после его участия в мужских соревнованиях, нашли в организме коронавирусную инфекцию. Известно, что гребец пришел к финишу четвертым. Поэтому, этого результата оказалось недостаточно для того, чтобы он вошел в четвертьфинал. Однако, сегодня у спортсмена был запланирован еще один заезд, где он должен еще раз попробовать пройти важную для него квалификацию.

Но по жестким карантинными правилами, действующими на соревнованиях, Фин вынужден был пойти на карантин. Его борьба за призовое место на Олимпийских играх в Токио завершена. Организаторы уже сообщили, что спортсмен все время, что находился на соревнованиях, жил сам в комнате Олимпийской деревни.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, почему Олимпиада в Токио стартовала еще до официального открытия. Олимпийские соревнования уже начались еще до официального открытия. Сразу четыре вида программы вынесены вперед и стартуют до официального запуска игр.

Все началось по софтболу — причем с игры женской команды хозяев против Австралии. Футбол — это облегченная разновидность бейсбола: правила проще, мяч мягкий. Вообще в него играют и мужчины, и женщины, но на Олимпиаде турнир только для девушек, а мужской по классическому бейсболу позже.
 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/article/olympics-2020-row-netherlands-idCNL1N2OZ29F
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ