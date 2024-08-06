Мужчина с футболкой в поддержку Украины пытался сорвать финал забега на 100 м на Олимпиаде

Полиция Франции заключила под стражу 24-летнего австралийца, который привлек внимание перед началом финала мужского бега на 100 метров на Олимпиаде в Париже. Мужчина пытался выбежать на беговую дорожку и имел на своей футболке надписи Free Ukraine и Free Palestine.



Фотофиниш забега на 100 метров на Олимпиаде. Фото из открытых источников

Австралиец, организовавший акцию в поддержку Украины и Палестины, был остановлен стюардом перед тем, как попытался выбежать на беговую дорожку стадиона "Стад де Франс". Инцидент не попал на камеры официальной трансляции, однако в социальных сетях распространилось видео, где стюарды прижимают мужчину к земле на краю беговой дорожки.

"Была попытка вторжения на поле во время финала на дистанции 100 метров. Частная охрана отреагировала очень хорошо. Они хорошо подготовлены, они строги, они профессиональны, и полиция делает отличную работу", — сказал главный организатор Олимпиады Тони Эстанге.

Несмотря на то, что для возобновления соревнований спортсмены ждали несколько минут, Эстанге уменьшил инцидент и заявил, что задержка оказалась недолгой.

"Люди говорят о четырех минутах, но мне сказали, что это было не более полутора минут", — заявил Эстанге.

После задержания 24-летний австралиец находится под стражей полиции, которая занимается расследованием инцидента.

Победу в беге на 100 метров одержал американец Ноа Лайлз. Легкоатлет опередил ближайшего преследователя на 0,005 секунды.



Ранее портал "Комментарии" писали, что на Чемпионате мира в Катаре на футбольное поле выбежал мужчина со знаком супермена на футболке и надписью Save Ukraine.

Также "Комментарии" писали, что во время теннисных соревнований на Олимпийских играх появился украинский баннер с четырьмя словами, которые вызвали ярость у россиян.