Мужчина с футболкой в поддержку Украины пытался сорвать финал забега на 100 м на Олимпиаде

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Полиция Франции заключила под стражу 24-летнего австралийца, который привлек внимание перед началом финала мужского бега на 100 метров на Олимпиаде в Париже. Мужчина пытался выбежать на беговую дорожку и имел на своей футболке надписи Free Ukraine и Free Palestine.
Фотофиниш забега на 100 метров на Олимпиаде. Фото из открытых источников
Австралиец, организовавший акцию в поддержку Украины и Палестины, был остановлен стюардом перед тем, как попытался выбежать на беговую дорожку стадиона "Стад де Франс". Инцидент не попал на камеры официальной трансляции, однако в социальных сетях распространилось видео, где стюарды прижимают мужчину к земле на краю беговой дорожки.
Несмотря на то, что для возобновления соревнований спортсмены ждали несколько минут, Эстанге уменьшил инцидент и заявил, что задержка оказалась недолгой.
После задержания 24-летний австралиец находится под стражей полиции, которая занимается расследованием инцидента.
Победу в беге на 100 метров одержал американец Ноа Лайлз. Легкоатлет опередил ближайшего преследователя на 0,005 секунды.
Ранее портал "Комментарии" писали, что на Чемпионате мира в Катаре на футбольное поле выбежал мужчина со знаком супермена на футболке и надписью Save Ukraine.
Также "Комментарии" писали, что во время теннисных соревнований на Олимпийских играх появился украинский баннер с четырьмя словами, которые вызвали ярость у россиян.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!