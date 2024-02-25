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Медведев свирепствует из-за решения МОК: "это абсолютно паскудная история"

Дмитрий Медведев возмущен решением МОК допустить российских спортсменов на Олимпиаду с определенными условиями.

25 февраля 2024, 14:15
Автор:
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Slava Kot
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Бывший президент России Дмитрий Медведев до сих пор не может смириться с тем, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Париже со многими ограничениями. Российский политик подверг критике Международный олимпийский комитет (МОК) и заявил, что отказ спортсменов РФ от поддержки войны в Украине "сложная тема".

Медведев свирепствует из-за решения МОК: "это абсолютно паскудная история"

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

В декабре МОК опубликовал список требований, которые должны соблюдаться российскими спортсменами для участия в Олимпийских играх, где они могут выступать под нейтральным флагом. Решение Международного олимпийского комитета о допуске спортсменов из России вызвало негодование в Европе. Однако россияне также неудовлетворены и критикуют ограничения МОК.

Одним из таких оказался Дмитрий Медведев, прокомментировавший участие российских спортсменов на олимпиаде с условием отказаться от поддержки российской агрессии.

"Даже не хочется смотреть на выступления наших спортсменов под нейтральным флагом, присягнувшим, что они не поддерживают российское государство и СВО. Это их выбор, я их с правовой точки зрения не осуждаю, а вот с моральной точки зрения, это сложная тема", — заявил Медведев.

Российский политик, неоднократно подозреваемый в злоупотреблении алкоголем из-за постоянных ядерных угроз и других заявлений, бурно критикует МОК.

"И это абсолютно паскудная история, характеризующая обычаи, царящие в Международном олимпийском комитете и в международных спортивных структурах", — заявил Медведев российским СМИ.

Напомним, что участники из Беларуси и России смогут принять участие в Олимпийских играх после выполнения ряда условий. Они будут зарегистрированы как индивидуальные нейтральные спортсмены, а атлеты, поддерживающие войну или те, кто имеет контракты с военными или службами безопасности, не смогут участвовать в соревнованиях. Также россияне должны отвечать антидопинговым условиям международных соревнований.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев рассказал, где планирует остановиться армия РФ в Украине. По его словам, с этого места идет угроза существованию России.

Также "Комментарии" писали, что в ЕС из-за постоянных заявлений Медведева, российскому политику посоветовали пойти лечить голову.



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Обсуждения

Ігор

25 февраля 2024, 14:49

Так, а чого взагалі туди лізти як наші мафіозні агробарихи з зерном до Європи? Ну не хочуть з вами так пройдіть мимо.


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