Маск и Роулинг подвергли сомнению ее пол: алжирская боксерша из Олимпиады подает в суд

Илон Маск и Джоан Роулинг стали фигурантами уголовного дела по "актам кибербуллинга" против боксера Иман Хелиф. Они в социальных сетях подвергли сомнению ее право участвовать в Олимпиаде из-за якобы несоответствия пола, указывая, что Хелиф якобы является мужчиной, который избивает женщин.



Хелиф подала в суд на Маска и Роулинг. Фото из открытых источников

В интервью изданию Variety адвокат Хелиф Набиль Буди рассказал, что отдел по борьбе с преступлениями на почве ненависти французской полиции будет расследовать обвинения алжирской боксерки Иман Хелиф в кибербуллинге на основании пола и публичных оскорблений. Иск Хелиф был подан против социальной платформы X, что по французскому законодательству означает расследование всех случаев кибербуллинга и публичных оскорблений на адрес алжирской боксерки. По словам Набиля Буди в иске фигурируют Джоан Роулинг, Илон Маск, а также частью расследования станет Дональд Трамп.

Напомним, что на Олимпийских играх возник скандал после того, как итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от боя с Хелиф через несколько секунд после начала матча, указав, что не получала еще никогда таких сильных ударов. После этого в сети распространились заявления, что Хелиф якобы трансгендер или мужчина. Они возникли на основании непонятного теста от Международной федерации бокса (IBA), который Хелиф провалила.

В публикации на платформе X Роулинг описала боксерский поединок словами, что "мужчина бьет женщину", а Маск поделился сообщением, в котором сказал, что "мужчинам не место в женском спорте". Трамп опубликовал фото поединка, написав: "Я буду держать мужчин подальше от женского спорта".

Однако Международный олимпийский комитет защитил Хелиф и осудил тех, кто распространял дезинформацию. В МОК отметили, что возглавляемая россиянином IBA не предоставила доказательств того, что Хелиф якобы мужчина.

Иман Хелиф с золотой медалью Олимпиады в Париже

Иман Хелиф на Олимпийских играх 2024 года выиграла золотую медаль в соревнованиях по боксу среди женщин в полусреднем весе, победив предыдущую чемпионку мира Ян Лю из Китая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отец Хелиф не выдержал и показал окончательное доказательство его дочери.

Также "Комментарии" писали о том, что алжирская боксерша Иман Хелиф отреагировала на критику и рассказала, действительно ли она женщина.