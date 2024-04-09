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Лондон удивил позицией: стоит ли допустить россиян и белорусов на Олимпиаду

Правительство Великобритании поддержало решение МОК и МПК допустить спортсменов из России и Беларуси к Играм-2024

сегодня, 16:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Правительство Великобритании поддержало решение Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета допустить спортсменов из России и Беларуси в Олимпийские и Паралимпийские игры-2024, которые будут проходить во Франции. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "ВВС".

Лондон удивил позицией: стоит ли допустить россиян и белорусов на Олимпиаду

Олимпиада. Фото: из открытых источников

Несмотря на позицию правительства, официальные лица, в частности госсекретарь по культуре, СМИ и спорту Люси Фрейзер, заявляют, что они против допуска россиян и белорусов к международным спортивным соревнованиям.

По решению МОК и МПК представители "стран-агрессорок" будут соревноваться без флагов, эмблем и гимнов. Также допускаются только те, кто не поддерживал публично вторжение в Украину и не является военнослужащими по контракту. Также они не могут участвовать в командных соревнованиях.

Отмечается, что правительство удовлетворено принятыми условиями нейтралитета.

Ранее стало известно, что НОК разрабатывает протокол о правилах поведения украинских спортсменов с россиянами на Олимпиаде. На фоне таких новостей появились и другие – о том, что девять российских борцов, поддерживающих военные действия России против Украины, могут принять участие в квалификационных турнирах на Олимпиаду-2024 в Париже.

Читайте на портале "Комментарии" — олимпийский чемпион, народный депутат от фракции "Слуга народа" Жан Беленюк выступил против того, чтобы украинские спортсмены бойкотировали Олимпийские игры-2024 в Париже из-за участия в них с нейтральным статусом спортсменов из России и Беларуси. Соответствующее сообщение политик обнародовал в Facebook.

Также "Комментарии" сообщали – Украина отреагировала на решение МОК допустить к Олимпиаде-2024 россиянам и белорусам.




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