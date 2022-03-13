29 медалей: паралимпийская сборная Украины установила собственный рекорд

По сообщению Министерства молодежи и спорта, украинская паралимпийская сборная уже завоевала 29 медалей на Паралимпиаде в Китае в 2022 году. Такое количество наград – абсолютный рекорд Украины, находящийся на второй позиции в медальном зачете.

Украинская команда, фото Министерства молодежи и спорта

Национальная паралимпийская сборная одержала победу в лыжных гонках в открытой эстафете 4х2,5 км в завершающий день. Золото получили Дмитрий Суярко (гайд Александр Никонович), Григорий Вовчинский, Василий Кравчук и Анатолий Ковалевский (гайд Александр Мукшин). Во время соревнований украинцы завоевали медали в разных классах лыжных гонок, биатлонных гонок.

Золото: Александра Кононова (класс стоя для спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата); Оксана Шишкова, выступающая среди спортсменок с нарушением зрения (гайд Андрей Марченко); Людмила Ляшенко (класс стоячие); Александр Казик (класс B1, гайд Сергей Кучерявый) Григорий Волчинский (класс LW8), Виталий Лукьяненко (класс B3, гайд Бабар).

Серебро: Виталий Лукьяненко (класс B3, гайд Борис Бабар), Тарас Радь (класс сидячие LW12), Шишкова Оксана (класс спортсменок с нарушением зрения), Александр Казик (класс B1, гайд Кудрявый), Людмила Ляшенко (класс LW8).

Бронза: Ирина Буй (класс стоя для спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата), Дмитрий Суярко (класс спортсменов с нарушением зрения), Григорий Волчинский (спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата, класс стоя), Дмитрий Суярко (класс B2, гайд Никонович).

Украинцы продолжают получать награды в международных соревнованиях и прославлять наше государство. Золото Кубка Европы среди молодежи (U-23) завоевал украинский легкоатлет Михаил Кохан. Спортсмен показал результат 74.59 м в метании молота.

Как сообщал портал, украинская сборная завоевала новые награды в Паралимпиаде в Пекине. Спортсмены выиграли шесть медалей на седьмой соревновательный день.





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