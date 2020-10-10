19-летняя теннисистка сенсационно выиграла Roland Garros

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Владимир Лавский
Представительница Польши Ига Свентек в двух сетах обыграла американку Софью Кенин и стала победительницей Roland Garros.
19-летняя Свентек разобралась с соперницей за час и 20 минут, отдав Кенин всего лишь два гейма — 6:4, 6:1.
Ранее Свентек на турнирах "Большого шлема" ни разу не добиралась выше четвертого круга, а в Париже побила все свои собственные рекорды, с ходу выиграв главный трофей турнира.
Напомним, до старта Открытого чемпионата Франции Свентек находилась на 53-м месте в рейтинге лучших теннисисток планеты. В новом рейтинге, который будет опубликован уже в понедельник, это должна подняться в первые 50 списка.
Как ранее сообщали "Комментарии", сборная Украины по футболу потерпела самое крупное поражении в истории.
Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко не смог рассчитывать на уйму игроков основного состава в связи с эпидемией COVID-19. В частности, никто из футболистов донецкого "Шахтера" так и не прибыл в расположение сборной. Экспериментальный состав проверку чемпионами мира не смог пройти.
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