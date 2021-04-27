19-летний боксер скончался после поединка на чемпионате мира

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Ольга Чародий
Иорданский боксер Рашид Аль-Свайсат умер спустя 10 дней после поединка Молодежного чемпионата мира, проходившего в польском городе
Кельце. Об этом сообщает издание The Mirrorю.
Турнир по боксу (фото из открытых источников)
Рашид боксировал в третьем раунде против эстонца Антона Виноградова. Иорданец очевидно проигрывал сопернику после двух раундов, а в третьем после одного из ударов упал на канвас.
19-летнего спортсмена пытались
привести в чувство прямо на ринге, оказав первую помощь, после чего Аль-Свайсат
был доставлен в больницу, где ему была сделана операция в связи с повреждениями
мозга. Впрочем, усилия врачей оказались тщетными и 26 апреля Рашид скончался.
"Мы с глубокой печалью узнали о кончине Рашида Аль-Свайсата
из Иордании, который был госпитализирован", — выразили соболезнования в связи
со смертью спортсмена на сайте Международной ассоциации бокса (AIBA).
Польская полиция расследует подробности трагедии.
Напомним, 11 апреля в США прошел вечер бокса, одним из главных боев которого стал поединок между россиянином Максимом Власовым (45 побед, 26 из них — нокаутом, 4 поражения) и американцем Джо Смитом-младшим (27 побед, 21 из них — нокаутом, 3 поражения). Бой, на кону которого стоял вакантный чемпионский пояс WBO в полутяжелом весе, продлился все 12 раундов, и судьи раздельным решением (114:114, 115:113, 116:112) отдали победу Смиту-младшему.
Одним из наиболее внимательных зрителей поединка был украинский боксер Александр Гвоздик, объявивший о завершении карьеры после поражения от Артура Бетербиева в объединительном бою в октябре 2019 года. За ходом противостояния уроженец Харькова, проживающий в американском Окснарде, наблюдал по телевизору.Ранее на 67-м году жизни перестало биться сердце легендарного американского боксера, бывшего чемпиона мира в среднем весе Марвина Хаглера. Известно, что спортсмен скончался в американском штате Нью-Гемпшир, но точная причина его смерти пока не установлена.
В субботу, 13 марта, Марвин был доставлен в медицинское учреждения из-за проблем с дыханием и болью в груди, а спустя четыре часа родственникам боксера сообщили трагическую новость.
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