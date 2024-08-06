20-летняя атлетка объявила о завершении карьеры после выступления на Олимпиаде

Представительница Парагвая на Олимпийских играх Луана Алонсо объявила о завершении спортивной карьеры после неудачного старта на международных соревнованиях. 20-летняя спортсменка опубликовала сообщение, в котором поблагодарила за возможность быть приобщенной к плаванию.



Спортсменка из Парагвая Луана Алонсо. Фото из открытых источников

Луана Алонсо на прошлых Олимпийских играх в соревнованиях на 100 метров баттерфляем заняла 28 место и не попала в следующий этап. Похожая ситуация повторилась и на Олимпиаде в Париже. 20-летняя пловчиха попрощалась с соревнованиями в первый день. Луана Алонсо на дистанции 100 метров баттерфляем заняла 6 место и снова не прошла в полуфинал.

Вскоре после старта 20-летняя девушка, имеющая несколько рекордов Парагвая в баттерфляе, объявила о завершении своей спортивной карьеры.

"Плавание: спасибо, что позволило мне мечтать, ты научило меня бороться, стараться, настойчивости, жертвенности, дисциплине и многому другому. Я отдала тебе часть своей жизни и не променяю ее ни на что на свете, потому что я пережила лучшие впечатления в своем жизни", — сказала Алонсо.

Перед открытием Олимпийских игр издание New York Post назвало Луану Алонсо одной из самых сексуальных олимпийских спортсменов, участвующих в нынешних соревнованиях. 20-летняя девушка также популярна в социальных сетях. В Instagram в ее профиле всего 26 публикаций, однако за ней следят более 500 тысяч поклонников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о бельгийской спортсменке Клере Мишель, которая после соревнований в реке Сена попала в больницу инфицировавшись кишечной палочкой. Из-за невозможности принять участие в командных соревнованиях, Бельгия снялась с триатлона на Олимпийских играх и раскритиковала организаторов.

Также "Комментарии" писали об алжирской боксерше Иман Хелиф, которая отреагировала на критику относительно того, что она якобы мужчина, который бьет женщин на Олимпийских играх.