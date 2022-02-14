logo

BTC/USD

42617.21

ETH/USD

2948.44

LTC/USD

125.68

USD/UAH

28.75

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования 70 лет назад зимние Олимпийские игры состоялись в мегаполисе: дебют стран, бенди и другое
commentss НОВОСТИ Все новости

70 лет назад зимние Олимпийские игры состоялись в мегаполисе: дебют стран, бенди и другое

Участие в соревнованиях приняли 694 спортсмена

сегодня, 19:35
Автор:

Олег Терещенко
Поделитесь публикацией:

Ровно 70 лет назад, 14 февраля 1952 года, в норвежской столице Осло начались зимние Олимпийские игры. В VI играх, приняли участие около семьсот спортсменов (из них 585 мужчин и 109 женщин) из тридцати стран.

70 лет назад зимние Олимпийские игры состоялись в мегаполисе: дебют стран, бенди и другое

Зимняя Олимпиада в Осло - фото из открытых источников

Осло опередил в голосовании американский Лейк-Плэсид и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Из двадцати восьми членов МОК, за норвежскую столицу проголосовало восемнадцать. Также, стоит отметить, что впервые в истории Игр, спортивные соревнования проводились в мегаполисе, а не в небольшом курортном городке.

Власти Норвегии сделали все возможное, чтобы мировое первенство прошло на высоком организационном уровне. Билеты раскупались заранее, а общее количество болельщиков превысило полмиллиона человек.

На этих Играх состоялся дебют спортсменов из ряда таких стран как: Австралия, Испания, Ливан, Греция, Португалия и Новой Зеландии. Также, после долгого перерыва была допущена к участию сборная Германии (ФРГ).

Во время Олимпиады, в период с 14 по 25 февраля было разыграно двадцать два комплекта наград в восьми видах спорта: прыжках с трамплина, двоеборье, лыжных гонках, бобслее, хоккее, фигурном катании, конькобежном и горнолыжном спорте.

Так же, впервые были разыграны медали во время лыжных гонках среди женщин на 10 км. А в горнолыжных состязаниях появился гигантский слалом.

Изюминкой Олимпийских игр, стали показательные выступления в соревнованиях по хоккею с мячом (по-другому называется бенди).

В итоге, в неофициальном командном зачете первенствовала сборная Норвегии, завоевавшая 7 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей. Второе место заняла сборная США (4-6-1), а третье — сборная Финляндии (3-4-2).

Как сообщали "Комментарии", украинские биатлонисты вошли в ТОП-20 по результатам соревнований в Пекине.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!