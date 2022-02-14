70 лет назад зимние Олимпийские игры состоялись в мегаполисе: дебют стран, бенди и другое

Ровно 70 лет назад, 14 февраля 1952 года, в норвежской столице Осло начались зимние Олимпийские игры. В VI играх, приняли участие около семьсот спортсменов (из них 585 мужчин и 109 женщин) из тридцати стран.

Зимняя Олимпиада в Осло - фото из открытых источников

Осло опередил в голосовании американский Лейк-Плэсид и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Из двадцати восьми членов МОК, за норвежскую столицу проголосовало восемнадцать. Также, стоит отметить, что впервые в истории Игр, спортивные соревнования проводились в мегаполисе, а не в небольшом курортном городке.

Власти Норвегии сделали все возможное, чтобы мировое первенство прошло на высоком организационном уровне. Билеты раскупались заранее, а общее количество болельщиков превысило полмиллиона человек.

На этих Играх состоялся дебют спортсменов из ряда таких стран как: Австралия, Испания, Ливан, Греция, Португалия и Новой Зеландии. Также, после долгого перерыва была допущена к участию сборная Германии (ФРГ).

Во время Олимпиады, в период с 14 по 25 февраля было разыграно двадцать два комплекта наград в восьми видах спорта: прыжках с трамплина, двоеборье, лыжных гонках, бобслее, хоккее, фигурном катании, конькобежном и горнолыжном спорте.

Так же, впервые были разыграны медали во время лыжных гонках среди женщин на 10 км. А в горнолыжных состязаниях появился гигантский слалом.

Изюминкой Олимпийских игр, стали показательные выступления в соревнованиях по хоккею с мячом (по-другому называется бенди).

В итоге, в неофициальном командном зачете первенствовала сборная Норвегии, завоевавшая 7 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей. Второе место заняла сборная США (4-6-1), а третье — сборная Финляндии (3-4-2).

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