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Кто стал лучшим атлетом и атлеткой Украины 2021 года

Рейтинг самых успешных спортсменов возглавили Жан Беленюк и Людмила Лузан

22 декабря 2021, 14:30
Автор:

Козлова Альбіна
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Известно, кто стал лучшим атлетом Украины в 2021 году по версии Ассоциации спортивных журналистов. Пальму первенства получил спортсмен, олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кто стал лучшим атлетом и атлеткой Украины 2021 года

Названы лучшие спортсмены года, фото из открытых источников

Спортсмен поблагодарил за признание. Именно борец греко-римского стиля Жан Беленюк возглавил рейтинг ТОП-10, стал одним из самых успешных спортсменов года, ведь он привез в Украину "золото" из Олимпийских игр в Токио. На прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро спортсмен получил серебро, и сразу начал готовиться к следующим соревнованиям с амбициозной целью — стать чемпионом.

Второе место в рейтинге среди мужчин получил пловец Михаил Романчук, завоевавший "серебро" и "бронзу" на Олимпиаде, и немало наград на чемпионатах Европы и мира. Пловец стал мульти-медалистом Олимпиады в Токио-2020.

Лучшей атлеткой 2021 года среди женщин стала каноистка Людмила Лузан. Известно, что на чемпионате Европы она получила серебряную и бронзовую медали. Кроме того, спортсменка стала чемпионкой и собрала полный комплект наград на мировых соревнованиях. На Олимпийских играх в Токио она завоевала серебряную медаль (в двойке на 500 м) и бронзовую (в одиночке на 200 м). Второе место в ТОП-10 лучших атлеток заняла Елена Костевич. Вместе с Олегом Омельчуком она получила бронзовую медаль за выстрелы из пневматического пистолета на Олимпиаде-2020.

Как сообщал портал "Комментарии", спортсмен написал о желании продать свою медаль и потратить средства на благотворительность. Деньги, по словам нардепа, хотел направить в фонды, помогающие лечиться больным маленьким украинцам.








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Источник: https://www.facebook.com/zhanbeleniuk
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