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Команда Украины по фигурному катанию будет выступать в неполном составе на Олимпиаде-2022: какая причина

В украинской команде зафиксирован еще один случай коронавируса

сегодня, 12:44
Автор:

Карина Ожерельева
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Сборная Украины по фигурному катанию будет вступать в неполном составе в командном турнире на зимних Олимпийских играх в Пекине. Украинский фигурист Иван Шмуратко, выступавший в одиночном мужском катании, получил положительный результат теста на COVID. Такое заявление было сделано в НОК Украины. Об этом сообщает Суспільне.Спорт.

Команда Украины по фигурному катанию будет выступать в неполном составе на Олимпиаде-2022: какая причина

Иван Шмуратко - фото из открытых источников

Несмотря на то, что Иван Шмуратко не сможет выступить, украинская команда все равно будет допущена к соревнованиям, поскольку организаторы позволили принять участие в трех, а не в четырех дисциплинах.

На Олимпийских играх в Пекине за Украину выступят Анастасия Шаботова в женском одиночном фигурном катании, Максим Никитин и Александра Назарова в дуэте, а также пара Артема Даренского и Софии Голиченко.

"Сейчас чувствую опустошение, к сожалению, коронавирус вмешался в мои Олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и почувствовать эту необычную атмосферу соревнований", – заявил Шмуратко в комментарии НОК Украины.

Украина получает автоматически 0 очков в командных соревнованиях по мужской дисциплине.

Как сообщали ранее "Комментарии", как стало известно, украинская биатлонистка Анастасия Меркушина вылетит на Олимпийские игры-2022 в Пекин 5 февраля. Пока неизвестно, будет ли она соревноваться или нет. Дело в том, что Анастасию вызвали как возможную замену Елены Белосюк, сдавшей положительный тест на коронавирус. Комитет Олимпиады заявил, что к нему обратился тренерский совет Федерации биатлона Украины с просьбой добавить Анастасию Меркушину в состав олимпийской сборной. Но, несмотря на это, она все равно имеет статус "резервной".


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Источник: https://suspilne.media/203514-viznaceno-praporonosciv-ukraini-na-vidkritti-zimovoi-olimpiadi-2022/
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