Известная украинская спортсменка попала в ДТП: появилось видео с аварии

Анна Касьянова, являющаяся украинской чемпионкой мира по многоборью, осталась невредимой, попав в дорожно-транспортное происшествие. Об этом пишет она сама на своей странице в социальных сетях, показав фотографию разбитой иномарки и видео, на котором снят момент, когда произошла авария.

Анна Касьянова (фото из открытых источников)

На кадрах видно, как в автомобиль спортивной знаменитости на скорости врезается другая машина. Как написала чемпионка, ее жизнь спасли подушки и пояс безопасности.

Как отметила Анна Касьянова, ей в этот роковой день повезло. Поэтому она продолжает свою жизнь с любимыми людьми, которые рядом. Но ей не удалось явиться совсем не в то время и не на том месте. Что-то привело ее не туда, куда нужно.

Водитель, совершавший поворот с правого ряда за три полосы слева, так же не мог объяснить, что его вело, чтобы осуществить это столкновение. Главное, что все остались в живых. У спортсменки не оказалось ни одной царапины. Это нереальный факт. Потому она считает, что ей везет невероятно.

Спортивная звезда отметила, что машину они быстро "подлечат". И благодарна авто за то, что ее системы безопасности, как подушки, ремень и все остальное хорошо сработали в этот важный момент, потому что спасли хозяйки жизни. Недаром ей этот автомобиль понравился с первого взгляда, — резюмировала Анна Касьянова.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что телеведущая "1+ 1" попала в ДТП. Многие украинские телезрители сейчас обеспокоены ситуацией, которая сложилась с ведущей телеканала "1+ 1" Соломией Витвицкой. Поздним вечером 14 июля на одной из столичных улиц журналистка вместе с подругой попала в автоаварию.

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