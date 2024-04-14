Изменение правил: Российские и белорусские теннисисты будут соревноваться на Олимпиаде-2024

Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что теннисисты из России и Беларуси смогут выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже как нейтральные участники, не требуя от них участия в матчах национальных сборных.

Российские и белорусские теннисисты будут соревноваться на Олимпиаде-2024

По правилам ITF, чтобы принять участие в Олимпийских и Паралимпийских играх, спортсмены должны были участвовать в двух матчах за свои национальные команды в течение четырех лет до игры. Однако из-за отстранения сборных России и Беларуси от международных соревнований в рамках Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг, эти теннисисты не могли выполнить указанные требования.

ITF решила разрешить Олимпийским комитетам России и Беларуси подавать запросы на освобождение от обязательного участия в национальных командах.

После утверждения списков участников со стороны ITF, Международный олимпийский комитет (МОК) будет проверять соблюдение критериев нейтральности, прежде чем разрешить спортсменам из России и Белоруссии выступать на играх. Кроме того, ITF обещает поддерживать связь с Олимпийскими комитетами этих стран для обеспечения прозрачности и честности процесса допуска.

Остаются определенные квалификационные ограничения для участия в различных соревнованиях: для одиночных соревнований спортсмены должны войти в топ-56 мирового рейтинга, для парных соревнований — в топ-10 парного рейтинга, а для смешанных соревнований необходимо относиться к топ-15 командам комбинированного рейтинга.

Олимпийский турнир по теннису в Париже планируется провести с 27 июля по 4 августа 2024 года, где фанаты тенниса со всего мира смогут наблюдать за выступлениями лучших спортсменов.