История Олимпиад: 20 лет назад Солт-Лейк-Сити стал первым городом, где прошли Зимние Игры XXI века

Двадцать лет назад, в столице американского штата Юта Солт-Лейк-Сити начались XIX зимние Олимпийские игры. В этих соревнованиях приняли участие больше двух тысяч спортсменов из 77 стран

Зимняя Олимпиада в Солт-Лейк-Сити - фото из olympic.org

Изначально, решение о проведении первой в XIX веке Белой Олимпиады в США было принято на сессии МОК в Будапеште еще в 1995 году. На право принять Игры в 2002 году, помимо Солт-Лейк-Сити, претендовали также: шведский городок Эстерсунд, канадский Квебек, и швейцарский Сьон.

Но борьбы не получилось, столица штата Юта победила уже в первом туре, с большим разрывом.

Праздничное открытие прошло на 45-тысячном спортивном комплексе Rice-Eccles Olympic Stadium,. Он был забит под завязку. А само открытие сопровождалась многочисленными салютами и фейерверками.

Изюминкой начала игр во время торжеств стал вынесенный американский флаг, который был найден на развалинах ТРЦ в Нью-Йорке. (11 сентября 2001 год – террористический акт).

Сами соревнования проходили на протяжении 16 дней (с 8 по 24 февраля). На них было разыграно 78 комплектов медалей в пятнадцати видах спорта: керлинге, биатлоне, сноуборде, двоеборье, лыжные гонки и другие.

Увы, но олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити ознаменовались множеством скандалов. Особенно это касалось применения допинга. К примеру, были дисквалифицированы российские лыжницы Лариса Лазутина и Ольга Данилова, а также норвежский лыжник Йохан Мюллег. Очень спорная ситуация возникла у пары фигуристов Елена Бережная — Антон Сихарулидзе. Второй комплект золотых медалей был вручен канадскому дуэту Жами Сале — Давид Пеллетье.

Победителями в медальном зачете стали норвежцы, которые завоевали 13 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград. На втором месте оказалась сборная Германии, установившая рекорд зимних Олимпиад по общему числу выигранных медалей — 36 (12-16-8), а замкнула первую тройку сборная США (10-13-11).

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