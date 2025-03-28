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Две медали Паралимпиады получит Украина из-за дисквалификации спортсмена из России

Украина получит две медали Паралимпиады, отобранные у России из-за допинга.

сегодня, 08:41
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Автор:
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Slava Kot

Украина может получить две дополнительные медали зимних Паралимпийских игр 2014 года после дисквалификации российского парабиатлониста Николая Полухина за нарушение антидопинговых правил.

Две медали Паралимпиады получит Украина из-за дисквалификации спортсмена из России

Российский спортсмен Николай Полухин. Фото из открытых источников

Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение об аннулировании результатов Полухина на Паралимпиаде 2014 года в Сочи из-за подмены допинг-проб. Российский спортсмен завоевал три медали – одну золотую и две серебряные – однако его результаты больше не считаются действительными.

Расследование выявило, что Полухин употреблял триметазидин – запрещенное вещество, улучшающее выносливость. Сам российский спортсмен утверждал, что это было разрешено вне соревнований. Однако независимый антидопинговый трибунал счел его виновным в махинациях с допинг-пробами, после чего все личные достижения спортсмена на Параолимпиаде-2014 были аннулированы.

Согласно новым результатам, Украина может получить две дополнительные медали. Юрий Уткин должен получить две бронзовые награды в гонках на 7,5 км и 12,5 км, поскольку сначала финишировал четвертым. Кроме того, Анатолий Ковалевский и Виталий Лукьяненко поднимутся на более высокие позиции в гонке на 15 км. Вместо "серебра" и "бронзы" они получат "золото" и "серебро" соответственно.

Окончательное решение о перераспределении наград должен быть принят Международным паралимпийским комитетом. В то же время, сам Полухин пытался обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде, но не оплатил необходимый аванс за рассмотрение дела, поэтому апелляцию отозвали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская чемпионка сделала заявление о пользе санкций против России.

Также "Комментарии" писали о том, что 17-летнюю россиянку дисквалифицировали. Она потеряет золотую медаль Олимпийских игр.



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Источник: https://www.paralympic.org/news/russian-sochi-2014-paralympian-anti-doping-rule-violation
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