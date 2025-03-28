Две медали Паралимпиады получит Украина из-за дисквалификации спортсмена из России

Украина может получить две дополнительные медали зимних Паралимпийских игр 2014 года после дисквалификации российского парабиатлониста Николая Полухина за нарушение антидопинговых правил.

Российский спортсмен Николай Полухин. Фото из открытых источников

Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение об аннулировании результатов Полухина на Паралимпиаде 2014 года в Сочи из-за подмены допинг-проб. Российский спортсмен завоевал три медали – одну золотую и две серебряные – однако его результаты больше не считаются действительными.

Расследование выявило, что Полухин употреблял триметазидин – запрещенное вещество, улучшающее выносливость. Сам российский спортсмен утверждал, что это было разрешено вне соревнований. Однако независимый антидопинговый трибунал счел его виновным в махинациях с допинг-пробами, после чего все личные достижения спортсмена на Параолимпиаде-2014 были аннулированы.

Согласно новым результатам, Украина может получить две дополнительные медали. Юрий Уткин должен получить две бронзовые награды в гонках на 7,5 км и 12,5 км, поскольку сначала финишировал четвертым. Кроме того, Анатолий Ковалевский и Виталий Лукьяненко поднимутся на более высокие позиции в гонке на 15 км. Вместо "серебра" и "бронзы" они получат "золото" и "серебро" соответственно.

Окончательное решение о перераспределении наград должен быть принят Международным паралимпийским комитетом. В то же время, сам Полухин пытался обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде, но не оплатил необходимый аванс за рассмотрение дела, поэтому апелляцию отозвали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская чемпионка сделала заявление о пользе санкций против России.

Также "Комментарии" писали о том, что 17-летнюю россиянку дисквалифицировали. Она потеряет золотую медаль Олимпийских игр.