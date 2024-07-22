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«Дайте миру шанс»: глава МОК сфотографировался с российским пловцом

Российский спортсмен Сомов публично ни разу не осуждал агрессию РФ против Украины

сегодня, 21:50
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Лиля Воробьева

Сегодня, 22 июля, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах посетил олимпийскую деревню в Париже и призвал к миру перед началом летних Олимпийских игр. Во время мероприятия он сфотографировался с русским пловцом Евгением Сомовым. Оба имели на себе шарфы с лозунгом Give peace a chance (Дайте миру шанс), а Сомов также держал флажок с этой надписью.

«Дайте миру шанс»: глава МОК сфотографировался с российским пловцом

Евгений Сомов и Томас Бах (фото из открытых источников)

Следует отметить, что Сомов публично не осуждал российскую агрессию против Украины. Впервые с этим призывом Бах выступил во время открытия Олимпиады 2022 года в Пекине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон снова призывает к "перемирию". Олимпийские игры, которые начнутся в Париже в эту пятницу, станут моментом "политического перемирия" на фоне попыток сформировать новое правительство после досрочных выборов .. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, информирует "Le Monde".

Отвечая на вопросы журналистов в рамках визита в олимпийскую деревню в Сен-Дене, президент рассказал о "спортивном празднике" в сочетании с "олимпийским и политическим перемирием".

В то же время, в окружении Эммануэля Макрона уточнили, что назначение премьер-министра вместо Габриэля Атталя маловероятно к Олимпиаде, "если не произойдет колоссальное ускорение" переговоров. Перед этим руководительница Европейского климатического фонда Лоранс Тубиана, которую часть сил из левого блока "Новый народный фронт" предлагала на должность премьер-министра Франции, отказалась выдвигать свою кандидатуру.

Кандидатуру Лоранс Тубиана предложили социалисты, "зеленые" и коммунисты. В то же время, крупнейшая партия из блока левых, "Непокоренная Франция", заявила, что не хочет видеть кандидата от "гражданского общества", и настаивает, что это должен быть их представитель.



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Правдоруб

сегодня, 21:18

Мразі лукаві, зрадливі! Шанс миру? без питань, хай рашка вивиде всі свої війська з теритирої України!!!


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