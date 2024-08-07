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Цензура на Олимпиаде: украинскую спортсменку заставили удалить национальную надпись

"I am Ukrainian": МОК цензурирует украинскую каноистку на Олимпиаде

сегодня, 14:44
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Черновалова Кристина

Украинская каноистка Анастасия Рыбачок столкнулась с неожиданным требованием организаторов Олимпийских игр. Ее попросили удалить надпись "I am Ukrainian" со своей лодки, поскольку Международная федерация каноэ увидела в этом признаки пропаганды.

Цензура на Олимпиаде: украинскую спортсменку заставили удалить национальную надпись

"I am Ukrainian": МОК цензурирует украинскую каноистку на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет запрещает какие-либо надписи на лодках, которые могут быть связаны с войной или политическими заявлениями. Это касается не только надписи "I am Ukrainian", но и других фраз, таких как "Stop War".

Цензура на Олимпиаде: украинскую спортсменку заставили удалить национальную надпись - фото 2

Компания BGV Group, сообщившая об этом инциденте, выразила свое возмущение таким требованием МОК. Они считают, что надпись I am Ukrainian является выражением национальной идентичности спортсменки, а не пропагандой.                                                    

"Это, прежде всего, символ веры в меня и мои возможности. Создавая дизайн для каноэ, я стремилась подчеркнуть, что я из Украины и этим невероятно горжусь!”, — говорится в сообщении.

История с лодкой и ее дизайном очень символична для спортсменки. И надпись "I am Ukrainian" была важной для всей команды. Об этом Анастасия неоднократно отмечала во время пресс-конференции в Житомире. Дизайн изображения на каноэ Анастасия Рыбачок разработала самостоятельно, вложив контекст сверхважной самоидентичности и украинской несокрушимости.

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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=514815667727104&set=a.166286985913309
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