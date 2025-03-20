Ребров таки определился с основным вратарем сборной Украины на Бельгию

Как сообщает портал "Комментарии", спортивный журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале поделился инсайдерской информацией о первом номере сборной Украины на матч плей-офф Лиги наций против Бельгии. Игорь Бурбас сообщил, что основным вратарем сборной Украины на матч против Бельгии станет Андрей Лунин.

Вратари сборной Украины по футболу. Фото: из открытых источников

Отмечается, что об этом сообщили сразу несколько источников изнутри сборной Украины. Кроме того, именно Лунина поместили на обложку матча – по словам Бурбаса, сделали это "неслучайно".

Читайте на портале "Комментарии" — главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал заявку национальной команды на первый матч плей-офф Лиги наций против команды Бельгии.

В список наставника вошли 23 футболиста, среди которых нет защитника Валерия Бондаря и нападающего Артема Довбика. Оба 19 марта пропустили тренировки в общей группе. По поводу форварда известно, что он подхватил вирусную инфекцию.

Заявка сборной Украины на матч против Бельгии (по номерам): 1. Андрей Лунин, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Алексей Сыч, 5. Александр Сваток, 6. Иван Калюжный, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 4. .Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Егор Ярмолюк, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Егор Назарина, 21. Александр Назаренко, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Резник.

Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.

Также издание "Комментарии" сообщало – главный коуч сборной Украины по футболу Сергей Ребров накануне плей-офф Лиги наций прокомментировал конкуренции на позиции центрального форварда.



