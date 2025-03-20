logo

BTC/USD

85226.01

ETH/USD

1992.63

LTC/USD

91.80

USD/UAH

41.72

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Ребров таки определился с основным вратарем сборной Украины на Бельгию
commentss НОВОСТИ Все новости

Ребров таки определился с основным вратарем сборной Украины на Бельгию

Первым номером на игру с бельгийцами должен стать Андрей Лунин

сегодня, 13:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как сообщает портал "Комментарии", спортивный журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале поделился инсайдерской информацией о первом номере сборной Украины на матч плей-офф Лиги наций против Бельгии. Игорь Бурбас сообщил, что основным вратарем сборной Украины на матч против Бельгии станет Андрей Лунин.

Ребров таки определился с основным вратарем сборной Украины на Бельгию

Вратари сборной Украины по футболу. Фото: из открытых источников

Отмечается, что об этом сообщили сразу несколько источников изнутри сборной Украины. Кроме того, именно Лунина поместили на обложку матча – по словам Бурбаса, сделали это "неслучайно".

Читайте на портале "Комментарии" — главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал заявку национальной команды на первый матч плей-офф Лиги наций против команды Бельгии.

В список наставника вошли 23 футболиста, среди которых нет защитника Валерия Бондаря и нападающего Артема Довбика. Оба 19 марта пропустили тренировки в общей группе. По поводу форварда известно, что он подхватил вирусную инфекцию.

Заявка сборной Украины на матч против Бельгии (по номерам): 1. Андрей Лунин, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Алексей Сыч, 5. Александр Сваток, 6. Иван Калюжный, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 4. .Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Егор Ярмолюк, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Егор Назарина, 21. Александр Назаренко, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Резник.

Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.

Также издание "Комментарии" сообщало – главный коуч сборной Украины по футболу Сергей Ребров накануне плей-офф Лиги наций прокомментировал конкуренции на позиции центрального форварда.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/burbuzz/866
Теги:

Новости

Все новости