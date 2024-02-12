logo

BTC/USD

48329.42

ETH/USD

2498.85

LTC/USD

70.91

USD/UAH

38.20

EUR/UAH

41.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования "Барселона" потеряла очки в результативном матче с "Гранадой" (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

"Барселона" потеряла очки в результативном матче с "Гранадой" (ВИДЕО)

Теперь "Барселона" на 10 очков отстает от лидера Ла Лиги мадридского "Реала"

сегодня, 15:41
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:








Вчера состоялся матч 24 тура испанской Ла Лиги, в котором "Барселона" на собственном поле принимала одного из аутсайдеров чемпионата "Гранада". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов поединка.

"Барселона" потеряла очки в результативном матче с "Гранадой" (ВИДЕО)

Футболисты Барселоны. Фото прес-служба клуба


Расписание всех матчей 24 тура Ла Лиги

Пятница, 9 февраля

  • 22:00 "Кадис" — "Бетис" 0:2

Суббота, 10 февраля

  • 15:00 "Алавес" – "Вильярреал" 1:1

  • 17:15 "Реал Сосьедад" — "Осасуна" 0:1

  • 19:30 "Реал" — "Жирона" 4:0

  • 22:00 "Лас-Пальмас" — "Валенсия" 2:0

Воскресенье, 11 февраля

  • 15:00 "Хетафе" — "Сельта" 3:2

  • 17:15 "Мальорка" — "Райо Вальекано" 2:1

  • 19:30 "Севилья" — "Атлетико" 1:0

  • 22:00 "Барселона" — "Гранада" 3:3

Понедельник, 12 февраля

  • 22:00 "Альмерия" – "Атлетик"

Турнирная таблица перед 22 туром

В турнирной таблице Ла Лиги лидирует мадридский ”Реал”, который имеет 58 очков. На втором месте и на два балла меньше "Жирона" Довбика и Цыганкова. Третьей идет "Барселона", у которой 50 очков. Топ-4 замыкает "Атлетико", у которого 48 баллов. "Валенсия" Яремчука идет на седьмом месте с 35 баллами. Претенденты на вылет: Кадис (17 очков), Гранада (12 очков) и Альмерия (6 очков).

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jLf_KdcXWTQ
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости