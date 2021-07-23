Арабско-израильский скандал на Олимпиаде-2020: почему спортсмены снимаются с Игр

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Данило Матюха
Алжирский дзюдоист Фетхи Нурин, выступающий в весовой категории до 73 кг, отказался выступать на Олимпиаде в Токио, узнав результаты жеребьёвки. Об этом сообщает YnetNews.
Олимпиада в Токио - фото из открытых источников
В соответствии с результатами жеребьёвки Нурин в случае успешного преодоления первого раунда мог сойтись с представителем Израиля Тохаром Бутбулем во втором раунде.
На чемпионате мира 2019 года Нурин снялся с турнира по аналогичной причине. Что касается Бутбуля, то он теперь в первом раунде сразится с представителем Судана Мохамедом Абдалрасулом.
Напомним, что армия обороны Израиля развернула систему противоракетной обороны "Железный купол" по всей стране. Повышенные меры безопасности вызваны возможной эскалацией на фоне запланированного марша евреев-ультранационалистов через Старый город в Иерусалиме.
Добавим, что 21 мая спустя 11 дней ожесточенных боевых действий Израиль и радикальная палестинская группировка ХАМАС договорились о перемирии.
Также в армии Израиля сообщили, что уничтожили более 100 км подземных оборонительных сооружений ХАМАС и ликвидировали 200 боевиков группировки. Кроме того, система противовоздушной обороны Израиля "Железный купол" перехватила 90% ракет, выпущенных группировкой ХАМАС. Подобную систему ПВО планирует приобрести и Украина.
Ранне "Комментарии" узнали у экспертов, как палестино-израильский конфликт может повлиять на Украину.
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