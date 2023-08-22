В России стерли имя спортсменки, которая не поддержала войну против Украины

В Махачкале стадион имени двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой переименовали в "Труд". Об этом, как сообщают "Комментарии", сказано в постановлении правительства Дагестана.

Елена Исинбаева

Ранее с инициативой о переименовании выступал глава Дагестана Сергей Меликов.

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"Многие из нас помнят, как скоропалительно, без учета мнения горожан, легкоатлетический стадион в центре Махачкалы шесть лет назад был переименован в честь Елены Исинбаевой. Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала. А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, — для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона", — заявил тогда Меликов.

После того, как спортсменка выехала из России, глава Дагестана высказал мнение, что имя для стадиона должны выбрать сами жители республики. При этом, по его мнению, не исключено, что будет принято решение вернутся к прежнему названию спортивного объекта — "Труд".

"Допускаю, что люди и вовсе захотят вернуть прежнее название "ТРУД". А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России", — несколько обиженно отметил глава Дагестана.

В июне испанская газета El Digital Sur написала, что Исинбаева переехала на остров Тенерифе. Вероятно, она купила там два дома и таким образом смогла получить ВНЖ Испании. Ранее Исинбаева была доверенным лицом Путина на выборах 2012 и 2018 годов, активно поддерживала его, имела воинское звание майора. Но после отъезда из РФ спортсменка ничего не говорила про нападение России на Украину. Но отмечала, что тприсвоенное ей звание майора носит "номинальный характер", так как она "не состоит и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ". Кроме того, она заявила: "Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет фэйковые статьи и информацию: я человек мира, всегда была и ею останусь".

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