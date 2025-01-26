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Российский врач покалечил чемпионку Европы по гимнастике

Крамаренко перенес операцию в июле прошлого года

26 января 2025, 20:50
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Автор:
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Лиля Воробьева

Российской гимнастке Лале Крамаренко, которая является чемпионкой России и Европы по художественной гимнастике, врачи ошибочно удалили здоровый угол мениска. Об этом сообщила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

Российский врач покалечил чемпионку Европы по гимнастике

Лали Крамаренко (фото из открытых источников)

По словам Винера, во время операции, проведенной в России в июле 2024 года, врач допустил серьезную ошибку.

"Лали сделали такую операцию, что ей удалили здоровый мениск. Там есть два рога: один был поврежден, а другой полностью здоров. Врач, делавший операцию, удалил здоровый рог. Она сейчас месяц пробыла в Израиле, проходя восстановительные процедуры, но то, что уже отрезано, не восстановишь. Это тоже наши врачи, не хочу называть имена. Я бы таких врачей лишала диплома", – заявила Винер.

Лали Крамаренко, которой сейчас 20 лет, после операции прошла реабилитацию в Израиле, однако последствия хирургического вмешательства уже необратимы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что молодой сын боксера, получивший российское гражданство от Путина, покончил с собой. Самый младший сын бывшего чемпиона мира в четырех весовых категориях Роя Джонса-младшего Деандре покончил жизнь самоубийством. Об этом Рой Джонс-младший сообщил в своем Instagram, выражая глубокую скорбь и благодарность Богу за то, что он смог провести последнюю ночь сына вместе с семьей. Деандр был самым молодым из трех детей Джонса и его жены Нетлин.

Рой Джонс-младший призвал уважать конфиденциальность его семьи в это тяжелое время. Он также отметил, что ничто не стоит того, чтобы лишать себя жизни, отмечая важность поддержки в сложные периоды. Деандре был 32-летним мужчиной. Напомним, что сам Рой Джонс-младший свой последний бой на ринге провел в апреле 2023 года против Энтони Петтисса, где потерпел поражение по решению большинства судей.



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