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Россиян и белорусов допустят к соревнованиям по гимнастике: названы условия

Гимнасты смогут участвовать только в индивидуальных турнирах

сегодня, 16:22
Автор:
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Куров Артем
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Международная федерация гимнастики (FIG) согласовала новые правила допуска российских и белорусских гимнастов в международные соревнования. Решение, которое было объявлено на официальном сайте организации, определяет условия, позволяющие спортсменам из РФ и Беларуси вернуться в турниры по гимнастике. Об этом сообщает Общественное. Спорт ссылаясь на официальный сайт FIG.

Россиян и белорусов допустят к соревнованиям по гимнастике: названы условия

Чемпионат мира по гимнастике. Фото с открытых источников

Ограничения и условия нейтральности для русских и белорусских гимнастов

Индивидуальные турниры:


  • Гимнасты РФ и Белоруссии могут участвовать только в индивидуальных турнирах по гимнастике.

  • Запрет участия в групповых и командных состязаниях.

Требования к нейтралитету:

  • Спортсмены не должны иметь связей с вооруженными и силовыми структурами РФ или Белоруссии от февраля 2022 года.

  • Запрет высказываться в поддержку русской войны против Украины.

Оформление и вид:

  • Участники будут выступать под единым голубым флагом и будут носить форму без каких-либо упоминаний о связи с Россией или Беларусью.

  • В художественной гимнастике используются только орудия белого цвета.

Музыкальное сопровождение:

  • Запрет музыкального сопровождения, содержащий ссылку на Россию или Белоруссию, а также любой политический контекст.

  • Выбор музыки должен соглашаться с FIG, а отклонение может привести к дисквалификации.


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Источник: https://suspilne.media/614899-miznarodna-federacia-gimnastiki-zatverdila-kriterii-nejtralitetu-dla-sportsmeniv-z-rosii-ta-bilorusi/
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