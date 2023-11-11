Россиян и белорусов допустят к соревнованиям по гимнастике: названы условия

Международная федерация гимнастики (FIG) согласовала новые правила допуска российских и белорусских гимнастов в международные соревнования. Решение, которое было объявлено на официальном сайте организации, определяет условия, позволяющие спортсменам из РФ и Беларуси вернуться в турниры по гимнастике. Об этом сообщает Общественное. Спорт ссылаясь на официальный сайт FIG.



Чемпионат мира по гимнастике. Фото с открытых источников

Ограничения и условия нейтральности для русских и белорусских гимнастов

Индивидуальные турниры:

Гимнасты РФ и Белоруссии могут участвовать только в индивидуальных турнирах по гимнастике.

Запрет участия в групповых и командных состязаниях.

Требования к нейтралитету:



Спортсмены не должны иметь связей с вооруженными и силовыми структурами РФ или Белоруссии от февраля 2022 года.

Запрет высказываться в поддержку русской войны против Украины.

Оформление и вид:



Участники будут выступать под единым голубым флагом и будут носить форму без каких-либо упоминаний о связи с Россией или Беларусью.

В художественной гимнастике используются только орудия белого цвета.

Музыкальное сопровождение:



Запрет музыкального сопровождения, содержащий ссылку на Россию или Белоруссию, а также любой политический контекст.

Выбор музыки должен соглашаться с FIG, а отклонение может привести к дисквалификации.



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